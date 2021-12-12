Korkulan Oldu; Koronavirüs'ün Omicron Varyantı Türkiye'de de Tespit Edildi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen ve Omicron varyantı adı verilen yeni Koronavirüs varyantının Türkiye'ye de sıçradığını açıkladı. Böylece Türkiye de, Omicron varyantının görüldüğü ülkeler listesine girdi.
Koca, yaptığı açıklamada şimdiye Omicron kaynaklı 6 vaka tespit edildiğini söyledi. Bu vakaların biri İstanbul'da tespit edilirken, diğer 5 vaka İzmir'de ortaya çıktı.
Bilim insanlarının ilk kez B.1.1.529 olarak adlandırdıkları varyant, daha sonra Nu varyantı olarak anılmaya başlandı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü, varyantın isminin resmi olarak Omicron varyantı olacağını açıklamıştı.
Varyant ilk olarak Güney Afrika'da tespit edildikten sonra, pek çok ülkeye yayıldı. Bilim insanları, varyantın ne kadar tehlikeli olduğu ya da Delta'dan ne kadar bulaşıcı olduğunu henüz tam olarak söyleyemiyor. Hatta mevcut aşıların Omicron'a karşı ne derece etkili olduğu bile henüz tam anlamıyla belli değil ve araştırmalar devam ediyor. Ancak gelen ilk haberlere göre Omicron varyantı kaynaklı vakalarda ağır bir seyir gözlenmiyor. Dahası, şimdiye kadar bu varyant nedeniyle hayatını kaybeden birinin olmadığı da bildiriliyor.
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