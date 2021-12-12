Korkulan Oldu; Koronavirüs'ün Omicron Varyantı Türkiye'de de Tespit Edildi!

Son haftalarda büyük bir korku dalgası yaratan Koronavirüs'ün Omicron varyantı, Türkiye'de de ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tespit Edilen Omicron varyantı sayısını ve hangi illerde tespit edildiklerini açıkladı!