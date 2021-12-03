Omicron Varyantı Hakkında Gelen İlk Bulgular Korkulandan Daha İyi Olabilir!

Yeni COVID-19 varyantı Omicron'un ilk bulguları, korkulana göre çok daha iyi bir sonuca işaret ediyor. Yine de kesin sonuçlar için biraz daha beklememiz gerektiği kesin...

  • Levent Öztürk
Omicron varyantı için iyi haber!

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