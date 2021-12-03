Omicron Varyantı Hakkında Gelen İlk Bulgular Korkulandan Daha İyi Olabilir!

Geçtiğimiz günlerde, artık Omicron varyantı olarak adlandırılan yeni ve özellikle endişe verici bir COVID-19 varyantı, Güney Afrika'da tespit edildiğinde dünya yeni bir şok daha yaşadı. Bilim insanları çok hızlı bir şekilde alarmı verdi: Yapılan uyarılar, Omicron varyantının şimdiye kadarki en kötü varyant olabileceği yönündeydi.
Yine de, geçtiğimiz birkaç gündeki bir dizi kötü haberden sonra, iyimser olmak için bir nedenimiz bulunuyor: İlk bulgular, çoğu Omicron vakasının "hafif" geçtiğini gösteriyor ve Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre şu ana kadar yeni varyanta karşı aşı etkinliğinde gözle görülür bir azalma söz konusu değil.
Reuters'e konuşan bir WHO yetkilisi, yeni varyant hakkında hala bilinmeyen çok şey olmasına rağmen, ilk tespitlere göre çoğu vakanın hafif olduğunu söyledi. Yeni tür hakkında kesin bir bilgiye sahip olmasak da, bu açıklama, sahadaki doktorların söylediklerini destekliyor. Yeni bir varyantın dolaşımda olduğundan şüphelenen ilk kişilerden biri olan Güney Afrikalı doktor Angelique Coetzee'ye göre, Omicron tipik olarak "çok, çok hafif semptomlara" neden oluyor. Raporlara göre koku veya tat kaybı bulunmuyor ve oksijen seviyelerinde önemli bir düşüş yaşanmıyor. Dr. Coetzee'nin söylediğine göre gördüğü enfeksiyonların hiçbiri hastaneye yatışla sonuçlanmadı, ancak bu erken enfeksiyonların daha genç bireylerde görüldüğünü de unutmamak gerekiyor.
Dr. Coetzee, Reuters'e yaptığı açıklamada "Bu hastaları evde normal bir şekilde tedavi edebildik" dedi ve ekledi: "En baskın klinik şikayet, bir veya iki gün süren şiddetli yorgunluktu. Baş ağrısı ve vücut ağrıları hemen ardından geliyor."
Komşu Botsvana'da bir sağlık yetkilisi ise, bildirilen 19 Omicron vakasından 16'sının tamamen asemptomatik olduğunu bildirdi. Bu çok küçük bir örneklem olsa da, şu an için vakaların yüzde 84'ünden fazlası anlamına geliyor.
Güney Afrika'daki bilim adamları, Omicron'un daha bulaşıcı olabileceğine dair endişelere rağmen, aşıların hala ciddi hastalıklara karşı koruma sağlama olasılığının yüksek olduğunu söylüyor. Aşı etkinliği üzerindeki kesin etkiyle ilgili çalışmalar şimdiden başladı, ancak kesin olarak öğrenene kadar birkaç hafta geçeceği tahmin edilebilir.
Sidney'deki New South Wales Üniversitesi küresel biyogüvenlik profesörü Raina MacIntyre ise, Pazar günü Bloomberg ile yaptığı görüşmede "Omicron'a karşı aşı etkinliğini veya hastalık şiddetini belirlemek için yeterli veriye sahip değiliz, bu nedenle bu aşamadaki herhangi bir iddia kanıta dayalı değildir" dedi ve devam etti: "Şimdiye kadar virüs daha az şiddetli hale gelmek için mutasyona uğramadı - hatta tam tersi oldu."
Bu iyi haberlerinin yanı sıra DSÖ, seyahat yasaklarıyla ilgili olarak "kanıta dayalı ve riske dayalı bir yaklaşım" çağrısında da bulundu. 50'den fazla ülke, yeni Omicron varyantının yayılmasını azaltmayı amaçlayan seyahat yasaklarını uygulama sürecine başladı, ancak DSÖ bu tür kararların "yaşamlar ve geçim kaynakları üzerinde ağır bir yük oluşturduğu" konusunda uyardı.
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