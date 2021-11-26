Korkulan Oldu; Yeni Nu Varyantı (B.1.1.529) Avrupa'ya Giriş Yaptı!

Bilim insanlarını ve ülkeleri yeni bir panik ortamına sürükleyen yeni COVID varyantı B.1.1.529, yani Nu varyantı, Avrupa'ya da sıçradı. İki ülke, ilk Nu varyantı vakalarını resmi olarak bildirdi!

Yeni Nu Varyantı (B.1.1.529) Avrupa'ya Giriş Yaptı

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