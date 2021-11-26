Korkulan Oldu; Yeni Nu Varyantı (B.1.1.529) Avrupa'ya Giriş Yaptı!

İlk olarak Güney Afrika ve Botsvana'da tespit edilen ve Güney Afrika'dan gelen bir kişi nedeniyle Hong Kong'da tespit edilen yeni COVID-19 varyantı B.1.1.529 (Nu varyantı) Avrupa'da da görüldü. İki ülke, Belçika ve İsrail, Avrupada tespit edilen ilk Nu varyantı vakalarını doğruladı.
Belçika'da görülen vaka, Avrupa'da tespit edilen ilk Nu varyantı vakası olarak tanımlanıyor. Hastanın aşısız yetişkin bir kadın olduğu, semptomların Mısır'dan çıkıp Türkiye üzerinden Belçika'ya seyahat ettikten 11 gün sonra başladığı belirtildi.
Hastanın aşısız yetişkin bir kadın olduğu, semptomların Mısır'dan Türkiye üzerinden Belçika'ya seyahat ettikten 11 gün sonra başladığı kaydedildi. Hastanın, Güney Afrika ile herhangi bir bağlantısının olmadığı da belirtiliyor.
İsrail, ise, Nu varyantı vakası bildiren ikinci Avrupa ülkesi konumunda. İsrail sağlık bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, B.1.1.529 olarak bilinen Nu varyantı, Malavi'den İsrail'e dönen bir kişide tespit edildi.
BionTech'ten Nu Varyantı ve Aşı Açıklaması
Tüm bu gelişmeler sonrasında panik havasına neden olan Nu varyantı ile ilgili bir açıklama da BionTech'ten geldi. Varyantın aşılara karşı dirençli olabileceği iddiası hakkında konuşan BionTech yetkilileri, B.1.1.529 varyantı üzerinde araştırmalara hemen başladıklarını, iki hafta içinde laboratuvar testlerinden daha fazla veri beklendiğini söyledi.
Bu verilerin ortaya çıkması ile birlikte Nu varyantının mRNA aşısından 'kaçış varyantı' olup olmayacağı belli olacak. Açıklamada ayrıca, Pfizer ve BioNTech'in 6 haftada aşıda gerekli değişiklikleri yapma ve 100 gün içinde ilk teslimatları yollama kapasitesinin bulunduğuna vurgu yapıldı.
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