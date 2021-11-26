Yeni Bir COVID Varyantı Daha: B.1.1.529, Bilim İnsanlarını Alarma Geçirdi!

Bilim insanları, B.1.1.529 ismi verilen yeni bir COVID varyantının tespit edildiğini doğruladı. Henüz B.1.1.529 hakkında çok fazla detay bilmesek de, genel kanı endişe verici olduğu yönünde...

COVID'de yeni B.1.1.529 varyantı endişesi

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