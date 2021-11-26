Yeni Bir COVID Varyantı Daha: B.1.1.529, Bilim İnsanlarını Alarma Geçirdi!

Bilim insanları, B.1.1.529 ismi verilen yeni bir COVID varyantının tespit edildiğini doğruladı. Henüz B.1.1.529 hakkında çok fazla detay bilmesek de, genel kanı endişe verici olduğu yönünde...