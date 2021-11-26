Yeni Bir COVID Varyantı Daha: B.1.1.529, Bilim İnsanlarını Alarma Geçirdi!

Bilim insanları, "son derece yüksek sayıda" mutasyon taşıyan yeni bir Covid varyantının tespit edildiğini, bu varyantın vücudun savunmasından kaçarak daha fazla hastalık dalgasını tetikleyebileceğini açıkladılar.
Şimdilik üç ülkede ve sadece 10 vaka doğrulandı. Ancak varyant bazı araştırmacılar arasında ciddi endişelere yol açtı çünkü bir takım mutasyonlar virüsün bağışıklıktan kaçmasına yardımcı olabilir gibi görünüyor.
B.1.1.529 isimli yeni varyant, çoğu aşının bağışıklık sistemini Covid'e karşı hazırlamak için kullandığı ve virüsün bir parçası olan spike proteininde 32 mutasyona sahip. Spike proteinindeki mutasyonlar, virüsün hücreleri enfekte etme ve yayılma yeteneğini etkileyebilir, ancak aynı zamanda bağışıklık hücrelerinin patojene saldırmasını da zorlaştırabilir.
Varyant ilk olarak üç vaka ile Botsvana'da görüldü. Bunu Güney Afrika'da altı vaka ve Güney Afrika'dan dönen bir gezginde, Hong Kong'da bir vaka takip etti.
Imperial College London'da bir virolog olan Dr. Tom Peacock, yeni varyantın ayrıntılarını yayınladı ve "inanılmaz derecede yüksek miktarda spike mutasyonları var ve bunun gerçek bir endişe kaynağı olabileceğini düşünüyorum" dedi. Peacock, bir dizi tweet'te ise varyantın "korkunç sivri uç profili nedeniyle yakından izlenmesi gerektiğini" söyledi, ancak çok bulaşıcı olmayan "garip bir küme" olma ihtimalinin de göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Son olarak da "umarım öyledir" dedi.
Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı'ndan Covid-19 vaka direktörü Dr. Meera Chand ise, dünya çapındaki bilimsel kuruluşlarla ortaklaşa çalışarak, dünya çapında Sars-CoV-2 varyantlarının durumunu sürekli olarak izlediğini söyledi. Chand, sözlerine şöyle devam etti: "Virüslerin doğasında sık sık ve rastgele mutasyona uğramak olduğu için, yeni mutasyon kümeleri içeren az sayıda vakanın ortaya çıkması olağandışı değil."
Cambridge Üniversitesi'nde klinik mikrobiyoloji profesörü olan Ravi Gupta, laboratuvarındaki çalışmanın, B.1.1.529'daki mutasyonlardan ikisinin bulaşı artırdığını ve antikor tanımayı azalttığını bulduğunu açıklayarak durumun ciddi olduğunu söylüyor: "Mevcut mutasyonlara dayanarak kesinlikle önemli bir endişe gibi görünüyor. Ancak, virüsün bilinmeyen önemli bir özelliği bulaşıcılığıdır, çünkü esas olarak Delta varyantını yönlendiren şey de tam olarak budur. Bağışıklık kaçışı, olabileceklerin sadece bir parçası."
Kısacası şu anda, yeni varyantın ne kadar tehlikeli ya da ne kadar bulaşıcı olduğuna dair kesin bir bilgimiz yok. Bilim insanları ise, yeni varyantı izliyor olacaklar. Ancak Güney Afrika'daki bazı virologlar, özellikle B.1.1.529'un neden olduğu vakaların tespit edildiği Pretoria ve Johannesburg'u içeren bir kentsel bölge olan Gauteng'deki vakaların şimdiden artış gösterdiğine vurgu yapıyor. Başka bir deyişle, B.1.1.529'un ciddi bir yeni tehdit olma olasılığının oldukça yüksek göründüğünü düşünüyorlar...
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