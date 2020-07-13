Korkutan Gerçek: Dünya, 3.3 Milyon Yıl Öncesine Dönüyor

Southampton Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, yaklaşık 3,3 milyon yıl önce Pliyosen Çağ'ın en sıcak kısmında var olan karbondioksit miktarını tahmin etti. O sırada denizler çok daha yüksek ve kutuplar çok daha küçüktü. Gezegen, şu anda olduğundan 3°C daha sıcaktı.
Bu tahminin ve araştırmanın bize gösterdiği ise pek iyi bir durum değil. Araştırmacılar, 2025 yılında atmosferdeki karbondioksit miktarının, en son 3,3 milyon yıl görülen bu seviyeye ulaşacağını düşünüyor.
Ekip, Karayip Denizi'ndeki derin okyanus birikintilerinde bulundan mikroskobik fosilleşmiş zooplankton örneklerini kullanarak atmosferik karbondioksit miktarını belirledi. Bu canlıların kabuklarının yapısı deniz suyunun pH değerine bağlı olarak değişiyor ve deniz suyu da atmosferin karbondioksit miktarından etkileniyor. Çalışma, 3,35 ve 3,15 milyon yıl önceki 200.000 yıllık döneme odaklandı. Odaklanılan bu dönemde iklim yavaş bir şekilde ısınmaya başlamıştı ve bu da küresel sıcaklığın günümüzden çok daha fazla olduğu anlamına geliyordu.
Araştırmacılar, bu çalışma ile karbondioksit seviyelerinin her 3.000 ile 6.000 yıl arasında nasıl değiştiğini belirlemeyi başardı.
Araştırma lideri Dr. Elwyn de la Vega'nın yaptığı açıklamada da belirtildiği üzere, jeolojik geçmişin karbondioksit seviyesi bilgisi, iklim sisteminin, buz örtülerinin ve deniz seviyesinin geçmişte karbondioksit seviyesine nasıl tepki gösterdiğini anlamak açısından büyük önem taşıyor.
Dr de la Vega ve çalışma arkadaşları, dönemin en sıcak olduğu aralık sırasında karbondioksit seviyelerinin 380 ve 420 ppm arasında değiştiğini söylüyor. Günümüzde ise Mayıs 2020 tarihi itibariyle karbondioksit seviyesi, kayıtların başlamasından beri ilk defa 417 ppm seviyesini aştı.
Bu değerler, çeşitli etkenler sebebiyle sürekli olarak değişse de, genel olarak bir artışın yaşandığı görülebiliyor. Geçtiğimiz on yıl içerisinde seviye yaklaşık olarak yılda 2,4 ppm yükseldi. Bu da bize, beş yıl içerisinde karbondioksit seviyesinin Pliyosen Çağ'dan beri görülmeyen bir seviyeyi geçeceğini gösteriyor.
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