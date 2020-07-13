Korkutan Gerçek: Dünya, 3.3 Milyon Yıl Öncesine Dönüyor

Dünyamız, 3.3 milyon yıl öncesine dönüyor: 2025 yılında, son 3 milyon yılın en yüksek karbondioksit seviyesine ulaşabiliriz...

13 Temmuz 2020 21:00

Levent Öztürk