PC'niz Her Gün, İstediğiniz Saatte Otomatik Olarak Açılsın

PC'nizin her gün belirli bir saatte, otomatik olarak açılmasını mı istiyorsunuz? Bunu yapmanın kolay yolunu açıklıyoruz...

PC'niz Otomatik Olarak Açılsın

Sabahları Windows'lu veya Mac bilgisayarınızın otomatik olarak açılmasını istiyorsanız, bunu yapmak oldukça kolay. PC'nizin siz kalktığında hazır olması için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli.

Windows'lu sistemlerde bu işlevi kullanmak için BIOS ekranına ulaşmanız gerekiyor. İşlevin tam olarak nerede olduğu, anakartınızın marka ve modeline göre değişiyor. Genellikle "Advanced Power Management" menüsü altında bulunan "Power on by RTC" (RTC - Real Time Clock / Gerçek Zamanlı Saat) veya benzeri bir seçeneği bulmanız gerekiyor. Burada sistemin her gün saat kaçta otomatik olarak açılabileceğini belirleyebilirsiniz.

Mac'te ise Sistem Tercihleri > Güç Tasarrufu (veya macOS Big Sur'da Pil) yolunu izlemeniz yeterli. Burada Zamanla seçeneğini kullanarak sistemin uyanacağı saati belirleyebilirsiniz.

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