Teknoloji Haberleri ve Son Dakika Teknoloji Gelişmeleri

Yeni tanıtılan Galaxy Note 9'u elimize aldık, hoşunuza gidecek ve gitmeyecek gelişmelerini yerinde, bizzat inceledik...
Oyunların grafik menüsünde bulunan Tessellation, Ambient Occlusion gibi grafik ayarları ne anlama geliyor; ne işe yarıyor? Açıkladık!
Goole arama geçmişi nasıl siliniz? Google hakkımızda neleri biliyor ve topluyor? Hepsinin cevabı yazımızda...
Samsung Galaxy Note 9 tanıtımından hemen sonra elbette yeni amirali alıp ofisimize getirdik. Peki, Galaxy Note 9'un kutusundan neler çıkıyor?Haber / 13 Ağustos 2018 18:56
Fujifilm, sadece 280 gram ağırlığında ultra hafif bir fotoğraf makinesi geliştirdi.Haber / 13 Ağustos 2018 18:45
AMD, Radeon RX Vega, RX 580 veya RX 570 grafik kartı veya bu kartların bulunduğu sistemleri satın alanlara 3 flaş oyunu hediye ediyor.Haber / 13 Ağustos 2018 18:15
Uzun zamandır talep edilen Windows özelliği sonunda gerçek oluyor!Haber / 13 Ağustos 2018 17:30
Dizüstü bilgisayarınızı şarj etmek isterken kişisel bilgilerinizi bir başkasına kaptırabilirsinizHaber / 13 Ağustos 2018 16:46
Intel'in 9'uncu nesil işlemcileri, beklendiğinden erken gelebilir!Haber / 13 Ağustos 2018 16:00
Spotify, reklam atlama işini serbest bırakmayı ciddi ciddi düşünüyor!Haber / 13 Ağustos 2018 15:00
Yeni bir iddiaya göre Nvidia'nın yeni nesil GPU'ları RTX adıyla karşımıza çıkabilir!Haber / 13 Ağustos 2018 14:15
Google, Fortnite dolandırıcılıklarına karşı Google Play üzerinde görmeye alışık olmadığımız bir önlem aldı!Haber / 13 Ağustos 2018 13:30
PC'nizi zararlılardan koruyan ve tehditleri temizleyen GridinSoft Anti-Malware, CHIP Online okurları için bugüne özel, bedava! İndirin...Haber / 13 Ağustos 2018 13:00
Facebook ve Instagram uygulamalarında her gün ne kadar zaman harcadığınızı görmek, artık çok kolay!Haber / 13 Ağustos 2018 12:45
Vodafone Red'liler benzersiz ayrıcalıklarla dijital hayatın keyfini çıkartmaya devam etti.Haber / 13 Ağustos 2018 12:15
Samsung'un henüz tanıttığı Galaxy Note 9 akıllı telefonunun resmi duvar kağıtları ortaya çıktı; hemen indirebilirsiniz.Haber / 13 Ağustos 2018 11:15
HTC, Android 9.0 Pie işletim sistemi güncellemesi alacak akıllı telefonlarını açıkladı.Haber / 13 Ağustos 2018 10:30
Canon ailesinin en yeni üyesi PowerShot SX740 HS tanıtıldı ve hemen elimize ulaştı. Bakalım Canon PowerShot SX740 HS'nin kutusundan neler çıkıyor?Haber / 13 Ağustos 2018 09:30
CD'ler, Walkman ve fazlası: 1980'lerde ortaya çıkan ve teknoloji dünyasını etkileyen 9 buluşu sıraladık!Haber / 13 Ağustos 2018 00:03
Samsung'un "Apple'a taş atan" yeni reklamlarında taşın kime gittiğine siz karar verin!Haber / 13 Ağustos 2018 00:02
KoçSistem, yeni girişimcilik ve inovasyon platformu TechSquare ev sahipliğinde Yapay Zeka (Analitik) Maratonu'nu gerçekleştirdi.Haber / 13 Ağustos 2018 00:01
Sony, PlayStation 4 kullanıcılarına teşekkür etmek için kısıtlı sayıda üretilen bir model çıkarıyor!Haber / 12 Ağustos 2018 20:00
Palm'ın uzun zamandır geri döneceği dedikodularına zemin oluşturan kanıtlar nihayet ortaya çıktı!Haber / 12 Ağustos 2018 18:30
Otomotiv sektörünün dönüşümü İstanbul'da tartışılacak.Haber / 12 Ağustos 2018 17:30
Samsung ve Spotify ortaklığı, Samsung cihazları için ne anlama geliyor?Haber / 12 Ağustos 2018 16:15
Windows 10 tabletlerinin satış rakamları yüz güldürdü, ancak Apple'a yaklaşamadı!Haber / 12 Ağustos 2018 15:00
Bu proje gerçeğe dönüşürse, bir sosyal medya hizmetinden diğerine geçerken verilerinizi kaybetmeyeceksiniz...Haber / 12 Ağustos 2018 13:30
Jim Carrey, yeni Sonic the Hedgehog filminde Dr. Robotnik rolünü alacak!Haber / 12 Ağustos 2018 12:30
İşinizden kovulmak istemiyorsanız, çok eski de olsa bazı tweet'lerinizi silmek isteyebilirsiniz!Haber / 12 Ağustos 2018 11:00
Yeni duyurulan Galaxy Watch'un özelliklerini Apple Watch ile karşılaştırdık!Haber / 12 Ağustos 2018 00:02
TELKODER, 2017 Yılı Telekomünikasyon Sektörü Düzenlemelerine Yönelik Değerlendirmeler Raporu'nu yayımladı.Haber / 12 Ağustos 2018 00:01
Uçakla üzerinden geçtiğiniz yerleri VR ile deneyimleme, Lufthansa sayesinde gerçek oldu.Haber / 11 Ağustos 2018 20:00
Apple'ın yeni hoparlör patenti, ses kalitesini arttırırken hoparlörlerin soğutucu görevi de görmesine imkan tanıyor.Haber / 11 Ağustos 2018 18:30
Irone Throne'a devasa İttifak Turnuvası ve Krallık İstilası geldi.Haber / 11 Ağustos 2018 17:30
Tesla, yapay zeka çipleri için artık Nvidia'ya bağlı kalmak istemiyor...Haber / 11 Ağustos 2018 16:15
Eski cep telefonu devi Palm, akıllı telefon sahnesine geri dönüyor olabilir!Haber / 11 Ağustos 2018 15:00
Microsoft'un ikisi bir arada tablet cihazı Surface Go, parçalara ayrıldı. Görünüşe göre bu tablet bozulduğunda biraz zor tamir edilecek.Haber / 11 Ağustos 2018 13:30
Note 8 ile Note 9'un tasarımı birbirine çok benziyor; peki Note 8'e özel yapılmış ekran filmi Note 9'da kullanılabiliyor mu?Haber / 11 Ağustos 2018 12:30
Samsung, ilk Android Go telefonu için son hazırlıklarını tamamlıyor!Haber / 11 Ağustos 2018 11:00
Haftanın duvar kağıtları: Havalı monitörünüzün yeteneklerini ona yakışacak bir duvar kağıdıyla sergileyin!Haber / 11 Ağustos 2018 01:30
Samsung Galaxy Note 9'u Galaxy S9 Plus ile karşılaştırdık! Bakalım yeni Note 9, S9 Plus'un üzerine neler getiriyor...Haber / 11 Ağustos 2018 00:02
256 GB kapasiteye sahip Canvas React, etkileyici 4K videolar kaydetmek isteyenler için tasarlandı.Haber / 11 Ağustos 2018 00:01
Mavi elmasların gizemli kaynağı hakkında yeni bulgular ve tahminler ortaya var!Haber / 10 Ağustos 2018 21:00
Samsung Galaxy Note 9'daki Bluetooth destekli S Pen'in merak edilen yeniliklerini sıraladık!Haber / 10 Ağustos 2018 20:15
Yeni iddiaya göre Windows 10, şüpheli programları kapalı bir kutuda çalıştırmanızı sağlayacak "InPrivate Desktop" üzerinde çalışıyor!Haber / 10 Ağustos 2018 19:30
Mobil bankacılığa yönelik Truva Atları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.Haber / 10 Ağustos 2018 18:45
Türkiye teknoloji perakendeciliğinin öncüsü Teknosa, 2018 yılı ilk 6 ay finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.Haber / 10 Ağustos 2018 18:15
Geri dönen Nokia efsanesi Nokia 8110 4G'nin raflara geleceği tarih, belli oldu!Haber / 10 Ağustos 2018 17:30
Intel'in ilk "cetvel SSD"si, depolama teknolojilerinde önemli bir adım attı.Haber / 10 Ağustos 2018 16:45
Samsung'un Oreo güncellemesini henüz almayan kullanıcıların bekleyişi, çok daha uzun sürebilir!Haber / 10 Ağustos 2018 16:00
Samsung amiral gemilerinin bilgisayarlarımızın yerini alabilmesi ihtimalini masaya yatırdık!Haber / 10 Ağustos 2018 15:00
Qualcomm, orta seviye telefonları biraz daha güçlendirecek ve daha yetenekli yapacak Snapdragon 670'i tanıttı!Haber / 10 Ağustos 2018 14:15
Oppo'nun yakında tanıtılacak olan telefonu F9 Pro'dan telefonun ilginç çentiğini gösteren yeni bir video paylaşıldı!Haber / 10 Ağustos 2018 13:30
CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?