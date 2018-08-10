Teknoloji Haberleri ve Son Dakika Teknoloji Gelişmeleri

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Galaxy Note 9 Ön İnceleme

Yeni tanıtılan Galaxy Note 9'u elimize aldık, hoşunuza gidecek ve gitmeyecek gelişmelerini yerinde, bizzat inceledik...

Galaxy Note 9 Fiyatı, Özellikleri ve Fazlası...

Android 9 Pie'ın Oreo'ya Getirdiği Yenilikler

Oyunlarda Sık Rastlanan 7 Grafik Ayarı ve Anlamı

Oyunların grafik menüsünde bulunan Tessellation, Ambient Occlusion gibi grafik ayarları ne anlama geliyor; ne işe yarıyor? Açıkladık!

Masaüstü Nasıl Temizlenir, Temiz Tutulur?

WhatsApp Business Mesajlarını Engelleyin!

Google Arama Geçmişi Silme Rehberi 2018

Goole arama geçmişi nasıl siliniz? Google hakkımızda neleri biliyor ve topluyor? Hepsinin cevabı yazımızda...

Galaxy Note 9 kutudan çıkıyor!

Samsung Galaxy Note 9 tanıtımından hemen sonra elbette yeni amirali alıp ofisimize getirdik. Peki, Galaxy Note 9'un kutusundan neler çıkıyor?Haber /

İşte Ultra hafif fotoğraf makinesi!

Fujifilm, sadece 280 gram ağırlığında ultra hafif bir fotoğraf makinesi geliştirdi.Haber /

AMD'den 3 oyun hediye!

AMD, Radeon RX Vega, RX 580 veya RX 570 grafik kartı veya bu kartların bulunduğu sistemleri satın alanlara 3 flaş oyunu hediye ediyor.Haber /

Beklenen özellik Gezgin'e geliyor!

Uzun zamandır talep edilen Windows özelliği sonunda gerçek oluyor!Haber /

Şarj cihazlarında güvenlik açığı!

Dizüstü bilgisayarınızı şarj etmek isterken kişisel bilgilerinizi bir başkasına kaptırabilirsinizHaber /

Intel 9. nesil daha erken gelebilir

Intel'in 9'uncu nesil işlemcileri, beklendiğinden erken gelebilir!Haber /

Spotify, özgürce reklam atlatabilir

Spotify, reklam atlama işini serbest bırakmayı ciddi ciddi düşünüyor!Haber /

Nvidia, GTX'ten RTX'e geçebilir!

Yeni bir iddiaya göre Nvidia'nın yeni nesil GPU'ları RTX adıyla karşımıza çıkabilir!Haber /

Google'dan Fortnite önlemi

Google, Fortnite dolandırıcılıklarına karşı Google Play üzerinde görmeye alışık olmadığımız bir önlem aldı!Haber /

Ücretsiz yazılım fırsatı!

PC'nizi zararlılardan koruyan ve tehditleri temizleyen GridinSoft Anti-Malware, CHIP Online okurları için bugüne özel, bedava! İndirin...Haber /

Facebook ve zaman tasarrufu

Facebook ve Instagram uygulamalarında her gün ne kadar zaman harcadığınızı görmek, artık çok kolay!Haber /

Vodafone, avantajlara devam ediyor

Vodafone Red'liler benzersiz ayrıcalıklarla dijital hayatın keyfini çıkartmaya devam etti.Haber /

İşte Galaxy Note 9 duvar kağıtları

Samsung'un henüz tanıttığı Galaxy Note 9 akıllı telefonunun resmi duvar kağıtları ortaya çıktı; hemen indirebilirsiniz.Haber /

Android 9 bu HTC'lere gelecek!

HTC, Android 9.0 Pie işletim sistemi güncellemesi alacak akıllı telefonlarını açıkladı.Haber /

Canon PowerShot SX740 kutu açılışı

Canon ailesinin en yeni üyesi PowerShot SX740 HS tanıtıldı ve hemen elimize ulaştı. Bakalım Canon PowerShot SX740 HS'nin kutusundan neler çıkıyor?Haber /

1980'lerin 9 müthiş yeniliği

CD'ler, Walkman ve fazlası: 1980'lerde ortaya çıkan ve teknoloji dünyasını etkileyen 9 buluşu sıraladık!Haber /

Samsung'tan Apple'a sallayan reklam

Samsung'un "Apple'a taş atan" yeni reklamlarında taşın kime gittiğine siz karar verin!Haber /

Yapay zeka maratonu!

KoçSistem, yeni girişimcilik ve inovasyon platformu TechSquare ev sahipliğinde Yapay Zeka (Analitik) Maratonu'nu gerçekleştirdi.Haber /

PS4'ten özel sürüm

Sony, PlayStation 4 kullanıcılarına teşekkür etmek için kısıtlı sayıda üretilen bir model çıkarıyor!Haber /

Palm'ın akıllı telefonu göründü!

Palm'ın uzun zamandır geri döneceği dedikodularına zemin oluşturan kanıtlar nihayet ortaya çıktı!Haber /

Beklenen konferans başlıyor!

Otomotiv sektörünün dönüşümü İstanbul'da tartışılacak.Haber /

Spotify ortaklığı ne sunacak?

Samsung ve Spotify ortaklığı, Samsung cihazları için ne anlama geliyor?Haber /

Microsoft tablette sevindi ama...

Windows 10 tabletlerinin satış rakamları yüz güldürdü, ancak Apple'a yaklaşamadı!Haber /

Hizmet değiştirmek kolaylaşacak

Bu proje gerçeğe dönüşürse, bir sosyal medya hizmetinden diğerine geçerken verilerinizi kaybetmeyeceksiniz...Haber /

Robotnik'i Jim Carrey oynayacak!

Jim Carrey, yeni Sonic the Hedgehog filminde Dr. Robotnik rolünü alacak!Haber /

Eski tweet'lerinizi silin

İşinizden kovulmak istemiyorsanız, çok eski de olsa bazı tweet'lerinizi silmek isteyebilirsiniz!Haber /

Samsung Galaxy Watch vs Apple Watch

Yeni duyurulan Galaxy Watch'un özelliklerini Apple Watch ile karşılaştırdık!Haber /

İşte telekomünikasyonun karnesi

TELKODER, 2017 Yılı Telekomünikasyon Sektörü Düzenlemelerine Yönelik Değerlendirmeler Raporu'nu yayımladı.Haber /

Uçakta VR seyahati

Uçakla üzerinden geçtiğiniz yerleri VR ile deneyimleme, Lufthansa sayesinde gerçek oldu.Haber /

Apple'ın soğutan hoparlör düşü

Apple'ın yeni hoparlör patenti, ses kalitesini arttırırken hoparlörlerin soğutucu görevi de görmesine imkan tanıyor.Haber /

Irone Throne'a yenilik!

Irone Throne'a devasa İttifak Turnuvası ve Krallık İstilası geldi.Haber /

Tesla kendi işlemcisini üretecek

Tesla, yapay zeka çipleri için artık Nvidia'ya bağlı kalmak istemiyor...Haber /

Efsaneden geri dönüş sinyalleri!

Eski cep telefonu devi Palm, akıllı telefon sahnesine geri dönüyor olabilir!Haber /

Surface Go "zor" tamir edilir

Microsoft'un ikisi bir arada tablet cihazı Surface Go, parçalara ayrıldı. Görünüşe göre bu tablet bozulduğunda biraz zor tamir edilecek.Haber /

Note 8 filmi, Note 9'a uyar mı?

Note 8 ile Note 9'un tasarımı birbirine çok benziyor; peki Note 8'e özel yapılmış ekran filmi Note 9'da kullanılabiliyor mu?Haber /

Samsung Android Go'ya hazırlanıyor

Samsung, ilk Android Go telefonu için son hazırlıklarını tamamlıyor!Haber /

28 müthiş duvar kağıdı

Haftanın duvar kağıtları: Havalı monitörünüzün yeteneklerini ona yakışacak bir duvar kağıdıyla sergileyin!Haber /

Galaxy Note 9 vs Galaxy S9 Plus

Samsung Galaxy Note 9'u Galaxy S9 Plus ile karşılaştırdık! Bakalım yeni Note 9, S9 Plus'un üzerine neler getiriyor...Haber /

256 GB'lık yeni microSD Kart!

256 GB kapasiteye sahip Canvas React, etkileyici 4K videolar kaydetmek isteyenler için tasarlandı.Haber /

Elmaslar, çok derinlerde yüzüyor!

Mavi elmasların gizemli kaynağı hakkında yeni bulgular ve tahminler ortaya var!Haber /

İşte yeni S Pen'in özellikleri!

Samsung Galaxy Note 9'daki Bluetooth destekli S Pen'in merak edilen yeniliklerini sıraladık!Haber /

Windows 10'a sandbox işlevi geliyor

Yeni iddiaya göre Windows 10, şüpheli programları kapalı bir kutuda çalıştırmanızı sağlayacak "InPrivate Desktop" üzerinde çalışıyor!Haber /

Truva Atı tehlikesi had safhada!

Mobil bankacılığa yönelik Truva Atları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.Haber /

Teknosa, 6 ayda dikkat çeken ciro

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin öncüsü Teknosa, 2018 yılı ilk 6 ay finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.Haber /

"Muz telefon" geri döndü!

Geri dönen Nokia efsanesi Nokia 8110 4G'nin raflara geleceği tarih, belli oldu!Haber /

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Intel'in ilk "cetvel SSD"si, depolama teknolojilerinde önemli bir adım attı.Haber /

Samsung yine geç kaldı!

Samsung'un Oreo güncellemesini henüz almayan kullanıcıların bekleyişi, çok daha uzun sürebilir!Haber /

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Snapdragon 670 ne getirecek?

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