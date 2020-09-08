Koronavirüs, Google Maps'e de "Bulaştı": Covid-19 Katmanı Yolda!

Yeni bir sızıntı, Google'ın Haritalar'a Covid-19 noktalarını eklemek için çalıştığını ortaya çıkardı.
@wongmjane tarafından keşfedilen Google Haritalar'daki yeni katman, görünüşe bakılırsa Covid-19'un en yoğun görüldüğü bölgeleri gösterecek. Bu bilgi, örneğin bir yolculuk planlıyorsanız karar vermenizde size yardımcı olabilir. Katman etkin hale getirildiğinde, ABD eyaletlerinin sınırlarının daha keskin hale geldiği ve salgının yoğun olduğu yerlerin vurgulandığı gözleniyor. Salgın bilgilerinin Wikipedia, New York Times, Johns Hopkins Üniversitesi ve Brihanmumbai Municipal Corporation'dan alındığı anlaşılıyor.
Evde kalıp, çok gerekmedikçe dolaşmamak elbette en güvenlisi. Ancak böyle bir işlev, hastalıktan korunmanıza ve salgının yavaşlamasına yardımcı olabilir. İşlevin ne zaman geleceği, hatta gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor. Google'ın test ettiği anlaşılan işlevi daha da geliştirip geliştirmeyeceğini yakın zamanda göreceğiz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın