Koronavirüs günlerinde gözde mavi tur rotaları hangileri olabilir?

Türkiye ve dünyanın gündemi koronavirüs. Yaz aylarında deniz tatili planlayanlar ise pandemi günlerinde hangi rotalar izlenebilir? sorusuna yanıt arıyor. İşte deniz tutkunları için bazı öneriler