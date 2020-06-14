Koronavirüs günlerinde gözde mavi tur rotaları hangileri olabilir?

Türkiye ve dünyanın gündemi koronavirüs. Yaz aylarında deniz tatili planlayanlar ise pandemi günlerinde hangi rotalar izlenebilir? sorusuna yanıt arıyor. İşte deniz tutkunları için bazı öneriler

Koronavirüs günlerinde gözde mavi tur rotaları han

İşte Yacht Türkiye'nin haberine göre deniz tatili planlayanların koronavirüs günlerinde izleyebileceği bazı rotalar:

Bu koşullarda denize açılacaklar mavi gezi parkurlarını belirlerken kendine yeterli olabilmeyi ve gerektiğinde temel alışveriş gereksinimlerine daha kolay ulaşabilecekleri rotaları tercih etmek isteyecekler. Peki, pandemi koşulları açısından körfezlerimizi kaba hatlarıyla değerlendirsek tablo nasıl? İkincisi özel yaşam imkânları sunan koylarımız var. Nispeten iyi alışveriş imkânı olan, kısmen uzun süreli konaklamaya müsait, bazen iskelelerde mesafeli şekilde soluklanma şansı sunan koylar. Bunların bazılarında su ve elektrik ikmali olanağı da olabiliyor. Bu özel koylar uzun süreli seyre çıkma düşüncesindeki denizciler için özellikle önem taşıyor. Peki, bu özel nitelikteki koylarımız hangileri?

Gökova

51 mil derinliğinde bir kocaman körfez. Kuzey kıyıları Bodrum Liman Sahası, güney kıyıları Datça Liman Sahası ve Tuzla Burnu'ndan doğusu de Marmaris Liman Sahası'na bağlı. Bu nedenle bakir doğa alanı Gökova'da seyir yapacak teknelerin öncelikle limanlar arası kısıtlamalara dikkat etmesi gerekecek. 

İkincisi Gökova eşsiz doğal yapısına karşın pek az "medeniyet noktası"na sahip. Yiyecek-içecek ikmal olanakları Çökertme ve Akbük'te az, Karacasöğüt'te nispeten daha iyi. Ören ve Akyaka da zorlu ikmal noktaları olarak listeye eklenebilir. Akyaka'da çarşamba, Mazı'da cuma sabahı semt pazarı kurulur. Su ve elektrik Karacasöğüt'teki marinetlerde var. Akbük ve Çökertme iskele ve tesislerinde de kısmen elektrik ve su temin edilebilir. Çamlı Liman ve Karacasöğüt zorunlu koşullarda Marmaris'e karayolu ulaşımı için en elverişli duraklar.

Gökova'da en önemli ikmal noktası oldum olası Karacasöğüt'tür. Marketler ve ekmek fırını bir yana ilkyaz günlerinde bulunabilecek nefis tarla domatesi bile hayli kışkırtıcı bir fikir. Mayıs ayında bile burada alargada konaklayan 4-5 tekne mevcuttu. Raca Restaurant paket servis yapıyor. Ama yaz aylarında sorun kısıtlı iskelelerinde yer bulmak olacaktır. 

Hisarönü-Yeşilova Körfezleri

Datça Yarımadası güney kıyıları... Zor ve doğa severler için güzel bir parkur. Market imkânı da olan Kurucabük'te Aktur yerel pazarı pazartesi, çarşamba, cuma günleri kuruluyordu. Bu yıl belki iki gün kurulacak, henüz belli değil. Pazar günleri de Palamutbükü yerel pazarı var. Onun dışında Datça Limanı'nda her türlü imkân bulunuyor; su takviyesi, çarşı-market. Çarşamba ve Cuma günleri Datça merkezde semt pazarı kuruluyor. Bozburun'da Adaboğazı, Dat Bükü, Kerti Bükü, Burgaz Koyu gibi uzun süreli konaklamaya müsait çok sayıda küçük koy var. Buralara deniz market servisi başlayabilir. 

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