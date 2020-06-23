Koronavirüs hangi kan grubunu daha çok etkiliyor? Şaşırtıcı araştırma

Daha önce Çinli bilim insanlarının ortaya attığı koronavirüs ve kan grubu ilişkisine yönelik bir araştırma da Alman bilim insanlarından geldi. Peki, koronavirüs hangi kan grubunu daha çok etkiliyor?

Koronavirüs hangi kan grubunu daha çok etkiliyor?

Koronavirüs ile kan grubu arasında ilişki var mı? Koronavirüs hangi kan grubunu daha çok etkiliyor? Bu sorularla ilgili bu kez Alman bilim insanlarından bir araştırma var..."New England Journal of Medicine" adlı tıp dergisinde yayınlanan son araştırma daha öncekileri  doğrular nitelikte.

Alman bilim insanlarının çalışmasına göre koronavirüs hastalığının daha ağır veya daha hafif seyretmesinde kan grubu da önemli rol oynuyor. Araştırmaya göre koronavirüs kan grubu A olanlarda daha şiddetli; kan grubu 0 olanlarda ise daha hafif seyrediyor.

 Kiel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bilim insanlarının araştırmasına göre kan grubu A olanlar hastalığı yüzde 50 daha ağır geçiriyor. Alman bilim insanlarının araştırmasında Covid-19'a yakalanan 1610 yoğun bakım hastasının kan örnekleri incelendi. Çalışmada yer alan isimlerden David Ellinghaus "Bu büyük veri toplamı sayesinde genom üzerinde COVID-19'un seyrini şiddetlendiren ya da hafifleten ilginç bölgeleri tespit ettik" diyor.

 Bilim insanlarının, 6 gendeki varyasyonları Covid-19'un olası ağır seyriyle ilişkilendirdiği bu muhtemel risk ile kan grupları arasında da bağlantı kurduğu belirtiliyor.

 ÇİN'DE DE BENZER SONUÇLAR ÇIKMIŞTI

Mart ayında Çin'deki bilim insanları Vuhan ve Shenzhen kentindeki üç bin 775 enfekte olmuş kişi ile virüs nedeniyle hayatını yitiren 206 kişiyi incelemişti. Buna göre kan grubu A olanların virüse yakalanma oranlarının daha yüksek olduğu, en az etkilenenlerin ise kan grubu 0 kişiler olduğu iddia edilmişti. Araştırmaya göre koronavirüs kan grubu arasındaki enfekte olma riski ilişkisine dair oranlar şöyle çıkmıştı:

  • A Kan Grubu: Yüzde 37.75
  • 0 Kan Grubu: Yüzde 25.80

Analiz sonuçları A grubu bireylerin, kan grubu A olmayanlara göre COVİD-19 açısından daha yüksek risk taşıdığı, 0 kan grubuna sahip bireylerin enfekte olma risklerinin ise daha düşük olduğunu ortaya koymuştu.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Oyuncuların rüyası: Excalibur G900

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Hakan Muhafız 4. sezon ne zaman? İşte Hakan Muhafız 4. sezon tarihi ve fragmanı
La Casa De Papel 5. sezon tüyoları! La Casa De Papel 5. sezon olacak mı?
26 Haziran 2020 BİM aktüel kataloğunda Dijitsu TV, taşınabilir şarj aleti fırsatı
25 Haziran 2020 A101 aktüel kataloğunda earbuds bluetooth kulaklık, elektrikli bisiklet imkanı
Günün En çok Okunanları
Haklarında Çok Az Şey Bildiğimiz Okyanusların Gizemi Çözülüyor
İOS 14 ve iPadOS 14 Tanıtıldı: İOS 14 Özellikleri, Uyumlu iPhone Modelleri
İşte Gıdaları Buzdolabınızda Uzun Süre Saklayabilmeniz İçin Püf Noktalar!
Koronavirüs hangi kan grubunu daha çok etkiliyor? Şaşırtıcı araştırma
Bir Zamanların İnternetin Vazgeçilmezi Olan Flash'ın Tabutuna Son Çivi

 

 