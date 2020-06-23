Koronavirüs hangi kan grubunu daha çok etkiliyor? Şaşırtıcı araştırma

Daha önce Çinli bilim insanlarının ortaya attığı koronavirüs ve kan grubu ilişkisine yönelik bir araştırma da Alman bilim insanlarından geldi. Peki, koronavirüs hangi kan grubunu daha çok etkiliyor?