Koronavirüs hangi kan grubunu daha çok etkiliyor? Şaşırtıcı araştırma

Koronavirüs ile kan grubu arasında ilişki var mı? Koronavirüs hangi kan grubunu daha çok etkiliyor? Bu sorularla ilgili bu kez Alman bilim insanlarından bir araştırma var..."New England Journal of Medicine" adlı tıp dergisinde yayınlanan son araştırma daha öncekileri doğrular nitelikte.
Alman bilim insanlarının çalışmasına göre koronavirüs hastalığının daha ağır veya daha hafif seyretmesinde kan grubu da önemli rol oynuyor. Araştırmaya göre koronavirüs kan grubu A olanlarda daha şiddetli; kan grubu 0 olanlarda ise daha hafif seyrediyor.
Kiel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bilim insanlarının araştırmasına göre kan grubu A olanlar hastalığı yüzde 50 daha ağır geçiriyor. Alman bilim insanlarının araştırmasında Covid-19'a yakalanan 1610 yoğun bakım hastasının kan örnekleri incelendi. Çalışmada yer alan isimlerden David Ellinghaus "Bu büyük veri toplamı sayesinde genom üzerinde COVID-19'un seyrini şiddetlendiren ya da hafifleten ilginç bölgeleri tespit ettik" diyor.
Bilim insanlarının, 6 gendeki varyasyonları Covid-19'un olası ağır seyriyle ilişkilendirdiği bu muhtemel risk ile kan grupları arasında da bağlantı kurduğu belirtiliyor.
ÇİN'DE DE BENZER SONUÇLAR ÇIKMIŞTI
Mart ayında Çin'deki bilim insanları Vuhan ve Shenzhen kentindeki üç bin 775 enfekte olmuş kişi ile virüs nedeniyle hayatını yitiren 206 kişiyi incelemişti. Buna göre kan grubu A olanların virüse yakalanma oranlarının daha yüksek olduğu, en az etkilenenlerin ise kan grubu 0 kişiler olduğu iddia edilmişti. Araştırmaya göre koronavirüs kan grubu arasındaki enfekte olma riski ilişkisine dair oranlar şöyle çıkmıştı:
- A Kan Grubu: Yüzde 37.75
- 0 Kan Grubu: Yüzde 25.80
Analiz sonuçları A grubu bireylerin, kan grubu A olmayanlara göre COVİD-19 açısından daha yüksek risk taşıdığı, 0 kan grubuna sahip bireylerin enfekte olma risklerinin ise daha düşük olduğunu ortaya koymuştu.
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