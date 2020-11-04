Koronavirüs Hemen Her Alanda Kötü Etki Yaratsa da, Bu Alanda İşler Farklı!

Teknolojik cihaz satışları Koronavirüs salgınının da etkisiyle düşüş yaşarken, akıllı bileklik ve kablosuz kulaklık gibi aksesuarlar altın çağlarını yaşamaya başladı bile...

Koronavirüsle gelen büyük artış

Araştırma şirketi Canalys'in tahminlerine göre, akıllı bileklik ve gerçek kablosuz kulaklık gibi aksesuarların satışları, önümüzdeki yıl yüzde 30 oranında artış gösterecek. Bunun nedni olaraksa, Koronavirüs salgını gösteriliyor.

Canalys'e göre insanlar artık üst seviye telefonlar için para harcamak yerine, orta seviyeye yöneliyor ve buradan artan paralarını da, akıllı bileklik ve kablosuz kulaklık gibi aksesuarlara harcamayı seçiyor. Koronavirüs salgını ile birlikte insanların sağlıklarına daha fazla önem vermeye başladığını söyleyen Canalys analisti Cynthia Chen, fitness ve sağlık odaklı akıllı bilekliklerin bu yüzden altın çağlarına girdiklerini düşünüyor. Ayrıca Chen'e göre, insanların işlerini bile artık evden yapıyor olmaları, kısa süreli dış mekan aktivitelerinin artıran bir durum. Akıllı bileklik be kablosuz kulaklıklar, kısa koşu veya yürüyüş gibi aktivitelerde insanların çok işine yarıyor.

Canalys'in açıkladığı verilere göre, akıllı aksesuar satışlarında aslan payı, yüzde 28 ile Kuzey Amerika'ya ait. Onu, yüzde 24 ile Çin takip ediyor. Ancak tahminler, 2024 yılına geldiğimizde Çin'in payının yüzde 26.2'ye yükseleceği yönünde. Kuzey Amerika'nın payının ise, yüzde 19.1 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

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