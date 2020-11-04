Koronavirüs Hemen Her Alanda Kötü Etki Yaratsa da, Bu Alanda İşler Farklı!

Teknolojik cihaz satışları Koronavirüs salgınının da etkisiyle düşüş yaşarken, akıllı bileklik ve kablosuz kulaklık gibi aksesuarlar altın çağlarını yaşamaya başladı bile...