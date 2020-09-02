Koronavirüs, Hint Okyanusu'ndaki İzole Kabileleri de Vurmaya Başladı

Koronavirüs, Hint Okyanusu'nda yaşayan ve Dünya ile neredeyse hiç bağlantısı bulunmayan "Büyük Andamanlar" kabilesine kadar ulaştı.

02 Eylül 2020 10:00

Levent Öztürk