Koronavirüs, Hint Okyanusu'ndaki İzole Kabileleri de Vurmaya Başladı

Covid-19, Hint Okyanusu'nda yaşayan izole bir kabileye kadar ulaştı. Bir yerli halk hakları grubu olan Survival International, Andaman Adalarında yaşayan Büyük Andamanlar (Great Andamanese) kabilesinin en az 11 üyesinin Covid-19 için pozitif sonuç verdiğini bildirdi. Survival'ın bir kıdemli araştırmacısı olan Sophie Grig, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "adalardaki kaynaklarımız, 50'den biraz fazla nüfusa sahip olan Büyük Andamanlıların 11'inin Covid-19 için pozitif test verdiğini doğruladı. Şu ana kadar 3'ü iyileşti ve 8'i halen hastanede" dedi ve bunun "yıkıcı bir haber olduğunu" ekledi.
Büyük Andamanlar, Hint Okyanusu'nda Myanmar sahilinin güney batısında yer alan Andaman Adalarında yaşayan bir kabile. Bu bölge, Hindistan ve Myanmar arasında yaklaşık 600 adayı kapsıyor ve 40'ın üzerinde ölüm ile beraber 3.000 doğrulanmış Covid-19 vakası bulunuyor.
Adaların yerel halkı orijinal olarak 10 farklı kabileden oluşuyordu ancak artık toplu bir şekilde Büyük Andamanlar olarak biliniyorlar. 19'uncu yüzyılın ortalarında İngilizlerin adaları işgali ile beraber aralarında kızamık, grip (influenza) ve frenginin de bulunduğu pek çok yeni hastalık adalara ulaştı. 19'uncu yüzyılda bu toplu kabilenin içerisinde 5.000'den fazla kişi bulunurken, artık sadece 50 kişi kalmış durumda.
Tarihin gösterdiği üzere izole kabileler, endüstrileşmiş topluluklarda yaygın olan hastalıklara karşı neredeyse hiçbir bağışıklığa sahip olmayabiliyorlar. Her ne kadar Covid-19 yeni bir hastalık olsa da, bu hastalığa karşı da zayıf olabilecekleri endişesi bulunuyor. Ayrıca topluluk içerisinde fazla alkol kullanımı ve tüberküloz da artık oldukça yaygın ve bu da daha da savunmasız olmaları anlamına gelebilir.
Grig'in de belirttiği üzere Büyük Andamanlar'ın 1850'lerde İngiliz kolonistlerle karşılaşmaları, yeni gelen hastalıklar yüzünden oldukça ölümcül oldu ve pek çok kabile gibi onlar da ilk temasın ardından yıkıcı kayıplar yaşadılar. 1850'lerde 10 farklı kabilede 5.000 kişilik nüfusa sahip olan halk, bir yüzyıldan biraz daha fazla süre içerisinde çok daha küçük bir sayıya düştü. Bu yüzden de hastalığın kabilenin geri kalanına yayılmasını engellemek büyük bir önem taşıyor.
Bu arada virüsün Andaman Adalarında yaşayan ve temas kurulmayan diğer kabilelere yayılması konusunda da büyük bir endişe bulunuyor. Örneğin Sentineli kabilesi 1990'lardan beri Dünya ile temas kurmuyor. Ancak kaçak balık ve ıstakoz avcılarının hastalığı adaya taşıması riski bulunuyor.
Güney Amerika'da da çeşitli yerel kabileler Covid-19'dan etkilenmiş durumda. Geçtiğimiz Nisan ayında Brezilya'nın yerel Yanomami grubundan 15 yaşında bir çocuk, ilk doğrulanmış Covid-19 ölümü oldu.
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