Netflix'ten Bedava Film ve Dizi Sürprizi

Netflix üyeliğiniz yoksa ve hizmet içerisindeki içeriklere göz atmak istiyorsanız, firmanın sizin için bir fırsatı var. Video akış devi, bazı orijinal film ve dizilerini hesap veya üyeliğe gerek olmadan izlemeye açtı.
Ücretsiz izle sayfasına giderek Murder Mystery, The Two Popes and Bird Box gibi filmleri ve Stranger Things, When They See Us gibi dizileri izlemeniz mümkün. Dizilerde sadece ilk bölümü seyredebileceğinizi belirtelim. Netflix, yeni sayfayla ilgili sıkça sorulan sorular sayfasında "seçimin zaman zaman değişebileceğini" söylüyor. Yani firma, bu sayfadaki dizi ve film tercihlerini zamanla değiştirebilir.
Amazon Prime Video, Hulu, Disney Plus, Apple TV Plus gibi isimlerin bulunduğu akış dünyası, şu sıralar hiç olmadığı kadar rekabet içerisinde. Netflix, yeni girişimiyle ilgili herhangi bir duyuru yapmasa da firmanın daha çok kullanıcıyı kendi platformuna çekmeye çalışığı açık.
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