Koronavirüs Karantinası Sırasında Evden Çıkmadan Gezebileceğiniz 6 Müze

Müzeleri yerinde gezmenin yerini tutmasa da, bugün oturduğunuz yerden dünyanın farklı yerlerindeki birçok müzenin kapısını internet üzerinden sanal olarak aralayabilirsiniz. Sanal bir Louvre ziyareti gerçekteki deneyimi yaşatmayacak olabilir, ancak sanal gezintiler eğitici olabiliyor ve müzeye gitmeden önce size neler bekleyebileceğiniz hakkında bilgi verebiliyor.
İşte evinizden çıkmadan dolaşabileceğiniz 6 müze.
1. Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi
Dünyadaki en büyük müze kompleksinin bir parçası olan Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi, "hayatta görmeniz gereken yerler" listesine girmeyi hak ediyor. Sanal gezinti, size müzeyi oda dolaşmanızda yardımcı olacak
Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi
2. Metropolitan Sanat Müzesi
Dünyadaki ün ünlü müzelerden biri olan Metropolitan Sanat Müzesi, Vincent van Gogh, Monet, Edgar Degas, Paul Gauguin, Vermeer gibi sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapıyor. Gerçek bir ziyarette her şeyi bir defada görmeniz mümkün değil, bu yüzden farklı bölümlerle organize edilmiş sanal gezinti yardımcı olabilir.
3. British Museum
Smithsonian'ın devasa olduğunu düşündüyseniz, British Museum'un Google Street View'dwa en büyük iç alana sahip olduğunu söyleyelim. Müzeyi Google Street View'un yanında, Google Arts & Culture web sitesinden de gezebilirsiniz.
4. Louvre
Dünyanın en büyük ve en çok sanat içeren müzelerinden biri olan Louvre, sanal gezintiler ile size müzenin farklı bölümlerini gezdiriyor. Louvre gezintinize dışarıdan, ihtişamlı mimariye göz atarak başlamanızı öneriyoruz.
5. Bilbao Guggenheim Müzesi
Müzenin kendi yapısı bir sanat eseri olarak karşımıza çıkıyor. Frank Gehry'nin şaheseri olan yapı, tamamen titanyum ve çelikten oluşuyor. Mimari simgeyi dolaştıktan sonra içeri girip, savaş sonrası döneme ait modern ve çağdaş sanat koleksiyonlarına bakabilirsiniz.
6. Avustralya Ulusal Müzesi
Avustralya'nın başkenti Canberra'da bulunan müze, ülkenin kültürü içerisinde dolaşmanıza izin veriyor. Sergileri sitede veya Google Arts & Culture web sitesi üzerinde dolaşabilirsiniz.
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