Logitech G102 LIGHTSYNC Tanıtıldı!

Oyun severlerin yakından takip ettiği Logitech G, uygun fiyatı ve oyun deneyimini mükemmelleştiren tasarımıyla kullanıcılardan tam puan alan yeni mouse'u G102 LIGHTSYNC'i tanıttı.

Logitech G102 LIGHTSYNC Tanıtıldı!

Oyun teknolojileri ve ekipmanlarının dünyadaki lider markası Logitech G, klasik tasarımı ve yüksek performansıyla dikkati çeken oyuncu mouse'u G102 LIGHTSYNC'i tanıttı. Uygun fiyatıyla büyük beğeni toplayan G102, hem erişilebilir hem de kaliteli mouse arayan oyun tutkunları için iyi bir alternatif olarak öne çıkıyor. Kutusundan çıkar çıkmaz doğrudan kullanılabilen G102, Logitech G HUB aracılığıyla tamamen yapılandırılabiliyor. 8000 DPI'a kadar ayarlanabilen yüksek hassasiyetli bir sensöre sahip ürün, profesyonel kullanıcıların oyun içi eylemlerini basitleştirmeleri için programlanabilir 6 tuş sunuyor.

8 kat daha hızlı

LIGHTSYNC teknolojisi ayrıca yeni nesil RGB aydınlatma özelliğiyle birlikte geliyor. G102, yaklaşık 16,8 milyon renkten oluşan bir yelpaze ile kullanıcılarına aydınlatma animasyonlarını ve efektlerini diğer Logitech G aygıtları ile senkronize etme imkânı veriyor. Sıradan mouse'lardan 8 kat daha hızlı olan G102, kusursuz bir oyun deneyimi vadediyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Google 23 Nisan'a özel yeni Doodle yaptı! 23 Nisan'ın anlam ve önemi nedir?
La Casa De Papel 5. sezon tarihi belli mi? La Casa De Papel 5. sezon ne zaman?
Google'dan 2020 Dünya Günü'ne özel Doodle! Dünya Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?
A101 23 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğunda cep telefonu ve TV göze çarpıyor
Günün En çok Okunanları
2.100 Yıllık Kil Kafa İçinden Çıkan Kafatası, Görenleri Ürkütüyor
THY'nin 'TK1920' kodlu özel uçuşu başladı! Flightradar'dan nasıl izlenir?
Bu Uygulamalardan Birini Yüklediyseniz, Hemen Silin!
Netflix, Koronavirüs Günlerinde Yakaladığı Başarının Keyfini Sürüyor
Logitech G102 LIGHTSYNC Tanıtıldı!

 

 