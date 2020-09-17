Koronavirüs karantinasını delen Youtuber Enes Batur yurda yerleştirildi

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Youtuber Enes Batur'un evinde izole olmadığı bu nedenle öğrenci yurduna yerleştirildiği ortaya çıktı.
CNNTürk'ün aktardığı haberde Enes Batur Sungurtekin koronavirüse yakalandığı; filyasyon ekiplerinin Sungurtekin'in Beykoz'daki villasında denetleme yaptığı, karantina kurallarına uymadığının tespit edildiği belirtildi. Bu tespitin ardından Beykoz Emniyet Müdürlüğü ekipleri devreye girdi. Karantina kurallarını ihlal eden Enes Batur ve kız arkadaşı Ece Naz Üçer, Sancaktepe'de bulunan bir öğrenci yurduna yerleştirildi.
ENES BATUR'DAN VİDEO
Enes Batur ise instagram'dan paylaştığı videoda cumartesi sabahı ateşlendiği için koronavirüs testi yaptırdığını, akşam saatlerinde test sonucunun pozitif çıktığını söyledi. Enes Batur evden hiç çıkmadığını; üzerine oyun oynandığını savundu.
BAKANLIK GENELGE YAYINLAMIŞTI: İZOLASYONDAN KAÇANA YURT
İçişleri Bakanlığı'nın 11 Eylül tarihli genelgesine göre, Kovid-19 hastası veya şüphelisi olup evde izolasyon koşullarını ihlal edenler, karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlayacak.
Söz konusu genelgede hakkında izolasyon kararı verilen bazı kişilerin, tedbirlere aykırı davranarak ikametlerini terk ettiği, halk sağlığını riske atarak hastalığın başka kişilere bulaşmasına sebebiyet verdiği belirtilmişti.
Genelgeye göre, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 72'nci maddesinde yer alan "hasta olanların veya hasta olduğundan şüphe edilenler" ile ilgili hüküm kapsamında alınan tedbirlere göre, izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere valilerce yurt ve pansiyon gibi yerler belirlenecek.
- Yurt veya pansiyonların her türlü temizlik hizmetleri ve diğer lojistik ihtiyaçları AFAD tarafından karşılanacak.
- Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişiler ile görevlendirilen personelin beslenme ihtiyaçları, AFAD koordinasyonunda Türk Kızılay tarafından giderilecek.
- Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek, tıbben gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına sevkini koordine etmek ve görevlendirilen personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışmasını sağlamak üzere yeterli sağlık personeli valilikler tarafından görevlendirilecek. Yurt veya pansiyonlara ziyaretçi kabul edilmeyecek.
- Yurt ve pansiyonların güvenliği, mülki idare amiri gözetiminde 24 saat esasına göre kesintisiz sürdürülecek, bunun için yeteri kadar güvenlik/kolluk personeli görevlendirilecek.
- Hakkında evde/ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla birlikte geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişiler, valiliklerce kendilerine tahsis edilen yurtlara veya pansiyonlara yerleştirilecek ve izolasyon süresi burada tamamlatılacak.
- Bu kişilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek iaşe ve ibate bedeli valiliklerce karşılanacak.
- Evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk etmek başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden kişiler haklarında ilgi genelgeler çerçevesinde gerekli idari işlemler yapılacak ve TCK 195'inci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacak. Ayrıca valiliklerce izolasyon sürecini tamamlatmak üzere yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacak.
- Vali ve kaymakamlarca söz konusu esaslar çerçevesinde gerekli kararlar Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72'nci maddeleri uyarınca ivedilikle alınacak.
- Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.
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