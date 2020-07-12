Koronavirüs'e Karşı Hangi Maske Koruyor, Hangi Maske Korumuyor?

Koronavirüs salgınına karşı hangi maske türleri daha çok koruyor, hangi maskeler aslında hiç korumuyor? İşte yeni araştırmanın bulguları.

Hangi Maske Koruyor, Hangi Maske Korumuyor

Korona virüsü salgını nedeniyle dışarı çıktığınızda maske takmanız gerekiyor. Ancak yüzünüze taktığınız her şey, aynı koruyucu etkiye sahip olmayabilir. Kullandığınız maskenin hangi maddeden yapıldığı, yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre fark oluşturabilir.

Araştırmaya göre enfeksiyon riski, virüse ne kadar maruz kaldığınıza göre değişiyor. Maske takmak, araştırmaya göre hiç takmamaktan daha iyi ve hastalığı kapma riskini yüzde 24 ile yüzde 94 azaltıyor. Maskeye göre bu oran yüzde 44 ile yüzde 99 arasında değişebiliyor. En çok koruyan maskelerin N95 ve cerrahi maskerler olduğu, ilginç biçimde bez maskelere takılabilen elektrikli süpürge filtrelerinin de işe yaradığı belirtiliyor. Bu filtrelerin 30 saniyelik maruz kalma esnasında riski yüzde 83 azalttığı, 20 dakikalık maruz kalmada ise yüzde 58 azalttığı belirtiliyor.

Sonraki koruyucular arasında çay havluları, pamuk karışımlı kumaşlar ve antimikrobiyal yastık kılıfları bulunuyor. Maskenin lifleri ne kadar yoğunsa, araştırmaya göre koruyuculuğu o kadar artıyor.

Koruma konusunda etkisi en az olan maddeler ise araştırmanın bulgularına göre eşarplar ve pamuklu tişörtler.

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