Bitcoin dolandırıcıları yeni yöntem buldu! Elon Musk'ın adını kullanıp...

Siber dolandırıcılar kripto para eşantiyon dolandırıcılıklarına devam ediyor. Dolandıcırılar şimdi de Tesla ve SpaceX şirketlerinin patronu Elon Musk'ın adını kullanılarak 2 milyon dolarlık bitcoin vurgunu yaptı...