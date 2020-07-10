Bitcoin dolandırıcıları yeni yöntem buldu! Elon Musk'ın adını kullanıp...

Siber dolandırıcılar kripto para eşantiyon dolandırıcılıklarına devam ediyor. Dolandıcırılar şimdi de Tesla ve SpaceX şirketlerinin patronu Elon Musk'ın adını kullanılarak 2 milyon dolarlık bitcoin vurgunu yaptı...

Bitcoin dolandırıcıları yeni yöntem buldu! Elon Musk'ın adını kullanıp...

Kripto para eşantiyon dolandırıcılıklarına bir yenisi daha eklendi. Dolandırıcılar Bitcoin adresinde Tesla ve SpaceX şirketlerinin patronu Elon Musk'ın adını kullanarak 2 milyon dolardan fazla dolandırıcılığa imza attı.

Bilgisayar korsanları uzun zamandır insanlardan para çalmak için kimliğe bürünme saldırılarını kullandı ve Elon Musk gibi davranmak ise popüler bir dolandırıcı taktiği oldu.

PARALARINI İKİYE KATLAYACAKLARINI SÖYLÜYORLAR

Güvenlik araştırmacılarının tespitlerine göre dolandırıcılar, tutarı iki kat artırma vaadiyle, kişilerden bir bitcoin adresine dijital para göndermelerini istiyor. Ancak, tahmin edileceği gibi kurbanlar, ne vadedileni alabiliyor ne de kripto paralarını bir daha görüyor.

67 SAHTE ADRESE 2 MİLYON DOLAR

Musk'ın adını kullanan bitcoin adreslerini takibe alan güvenlik şirketi Adaptiv'in CEO'su Justin Lister, yaptıkları araştırma sonucu Nisan 2020 tarihi itibarıyla 67 sahte adres saptadıklarını paylaştı. Bu sahte 67 adrese 215 bitcoin gönderilmiş. Bugünkü kurlara dayalı olarak, bu 2 milyon Amerikan dolarına karşılık geliyor.

ELON MUSK DAHA ÖNCE TEPKİSİNİ DİLE GETİRMİŞTİ

Elon Musk'ın adını ya da şirketlerini olduğu kadar Bill Gates gibi diğer bilinen isimlerin kullanıldığı eşantiyon dolandırıcılıkları yeni değil. Bu yılın başlarında Elon Musk, bu dolandırıcılarla ilgili duygularını Twitter'da paylaşmıştı. Musk, "Twitter'daki kripto para dolandırıcılıkları yeni seviyelere ulaştı. Bu hoş değil".

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