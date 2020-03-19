Koronavirüs Nedeniyle Evden Çalışacaklara 5 Önemli Uyarı!

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok şirket, sosyal teması azaltmak adına çalışanlarını evden çalışmaya yönlendirdi. Uzmanlar bu süreçte evden çalışacak olan çalışanlar için 5 önemli güvenlik uyarısında bulundu.