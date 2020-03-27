Koronavirüs'e Özel İndirim Yalanları Tehlike Saçıyor

Siber saldırganların yeni oltalama yöntemi koronavirüs olurken, kurbanlarını çok cazip tekliflerle ağlarına düşürmeye devam ediyorlar. İşte siber korsanların son oyunu.

  • Ercan Uğurlu
Koronavirüs'e Özel İndirim Yalanı!

Devam eden koronavirüs salgını birçok işletme ve kuruluşun dünya çapında kapanmasına neden olmasına rağmen, krizi kar aracı olarak kullanan siber suçlular için aynı şey söylenemez. Check Point tarafından yapılan yeni araştırmalar, bilgisayar korsanlarının koronavirüsü nasıl fırsata çevirdiklerine ayna tutuyor.

Özellikle son dönemde koronavirüs ile ilgili alan adlarının kaydedilmesiyle ilgili dikkat çeken bir trend oluştuğunu söyleyen Check Point araştırmacısı Yavis Balmas, koronavirüs ile ilgili alanların ve bu sitelerde yer alan kötü amaçlı yazılımların tüm internet kullanıcılarını riske ettiğini açıklıyor. Son dönemde COVID-19 ile ilgili tam 16 bin'den fazla yeni alan adı kaydedilmiş.

Peki, siber saldırganlar kurbanları bu sitelere nasıl çekiyor?

COVID-19'a Özel İndirimler!

Siber korsanlar, kullanıcıları bu kötü amaçlı yazılımları bulundurdukları web sitelerine çeşitli "sahte" indirimler düzenleyerek çekmeye çalışıyorlar. Özellikle Cuma ve Pazartesi günleri özel indirim duyurularında bulunan siber korsanlar, "CoronaVirus İndirimi! Tüm Ürünlerde %10" şeklinde başlıklar atıyor ve kullanıcıları bu tuzağın içine sürüklüyor.

O nedenle bu tür  web sitelerine ve web reklamlarına dikkat edin, tıklamadan önce 2 kez düşünün.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Matebook D Test merkezimizde!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Evde verimli ofis ortamı kurmanın yolları neler?
Telefon, kulaklık, klavye, mouse, elektronikler nasıl hijyenik temizlenir?
BİM 27 Mart 2020 aktüel kataloğunda Meizu M6T cep telefonu sürprizi
Instagram, Corona Virüs konusunda bilgi kirliliğini önlüyor
Günün En çok Okunanları
Doom Eternal, Yoluna Büyük Bir Rekorla Başladı
Corona Virüsü Salgını, iPhone 12'yi de Vuracak mı?
WhatsApp Gold, "Geri Döndü"
Corona Virüs Salgınını Anlık Takip Edebileceğiniz 4 Canlı Harita
Korona Virüse Karşı Harekete Geçmenin Tam Zamanı

 

 