Koronavirüs'e Özel İndirim Yalanları Tehlike Saçıyor

Devam eden koronavirüs salgını birçok işletme ve kuruluşun dünya çapında kapanmasına neden olmasına rağmen, krizi kar aracı olarak kullanan siber suçlular için aynı şey söylenemez. Check Point tarafından yapılan yeni araştırmalar, bilgisayar korsanlarının koronavirüsü nasıl fırsata çevirdiklerine ayna tutuyor.
Özellikle son dönemde koronavirüs ile ilgili alan adlarının kaydedilmesiyle ilgili dikkat çeken bir trend oluştuğunu söyleyen Check Point araştırmacısı Yavis Balmas, koronavirüs ile ilgili alanların ve bu sitelerde yer alan kötü amaçlı yazılımların tüm internet kullanıcılarını riske ettiğini açıklıyor. Son dönemde COVID-19 ile ilgili tam 16 bin'den fazla yeni alan adı kaydedilmiş.
Peki, siber saldırganlar kurbanları bu sitelere nasıl çekiyor?
COVID-19'a Özel İndirimler!
Siber korsanlar, kullanıcıları bu kötü amaçlı yazılımları bulundurdukları web sitelerine çeşitli "sahte" indirimler düzenleyerek çekmeye çalışıyorlar. Özellikle Cuma ve Pazartesi günleri özel indirim duyurularında bulunan siber korsanlar, "CoronaVirus İndirimi! Tüm Ürünlerde %10" şeklinde başlıklar atıyor ve kullanıcıları bu tuzağın içine sürüklüyor.
O nedenle bu tür web sitelerine ve web reklamlarına dikkat edin, tıklamadan önce 2 kez düşünün.
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