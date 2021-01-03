Koronavirüs, Samsung'a LCD Ekranlara Veda Etme Kararını Erteletti

Samsung, LCD ekran üretimini sonlandırmaktan (en azından bir süre için) vazgeçtiğini duyurdu. Bu karar değişikliğinin nedeni ise, Koronavirüs'ten başkası değil.

  • Ercan Uğurlu
Samsung, LCD Ekranlardan Vazgeçmiyor

Samsung Display, bu yılın başlarında LCD panel üretimini 2020'nin sonunda durdurmayı planladığını duyurmuştu. Fakat yeni gelen bilgilere göre bu karar, kısa bir süre için de olsa ertelenmiş durumda. Şirket, LCD ekran üretiminde bulunan Asan fabrikasının, Mart 2021 tarihine kadar LCD üretimine devam edeceğini duyurdu.

Güney Kore medyası BT Chosun'un paylaştığı bilgiye göre, Samsung'un bu kararı almasının arkasında COVID-19 bulunuyor. Pandemi süresince uzaktan eğitime geçilmesi ve evden çalışmaya rağbetin artmasıyla beraber, televizyon ve monitörlerin satışlarında önemli bir eşik aşıldı ve bunun neticesinde de üreticilerin LCD panellere olan talebi arttı. Samsung da bu talebi karşılamak için LCD üretimini bir süre daha devam ettirmek kararı almış gibi görünüyor. Ancak Güney Kore yayını BT Chosun, Samsung Display'den herhangi bir sözcüden bu konuda yorum alamamış.

Pazar araştırma şirketi TrendForce'un hazırladığı rapora göre COVID-19 sebebiyle dizüstü bilgisayar, monitör ve televizyonlara olan talep yüzde 30 oranında artmış durumda.

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