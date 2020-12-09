Koronavirüs vaka sayısı artan ve vaka artışı düşen iller hangileri?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bundan önceki zirve olan nisan ayına göre günlük koronavirüs vaka sayısında 5 kattan fazla, vefatlarda yüzde 55 artış olduğunu söyledi. Koca, vaka sayısı artan ve vaka artışı düşen iller konusunda ve aşıyla ilgili de bilgileri paylaştı.

Koronavirüs vaka sayısı artan ve düşen iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Peki, koronavirüs aşısı ne zaman gelecek? Vaka sayısı artan ve vaka artış hızı düşen iller hangileri? İşte Koca'nın sözleri:

Koca, "Ülkemizde bundan önceki zirve olan nisan ayına göre günlük vaka sayısında 5 kattan fazla, vefatlarda yüzde 55 artış bulunmaktadır." dedi.

VAKA SAYISI ARTAN İLLER

"Hatay, Adana, Samsun, Antalya, Mersin ve Ordu'da vaka sayılarımız artmaya devam ediyor. Hastanelerimiz, yoğun bakımlarımız ciddi yük altında"

VAKA ARTIŞI DÜŞEN İLLER 

"İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Sivas, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te vaka artışı düşmeye başladı."

AŞI NE ZAMAN GELECEK?

"Zorunlu kısıtlamalara gönüllü kısıtlamaları da ekleyerek, bulaşma hızını düşürmemiz ve kısıtlılık süresini kısaltmamız mümkün olacaktır. Etkili koruma tedbirlerinin uygulanması konusunda ısrarcıyız. Çünkü bu pandemiden kurtulabilmenin henüz başka bilinen bir yolu yok. Önümüzdeki günlerde bu tedbirlere aşıyı da ekleyebilmenin beklentisi ve umudu içindeyiz. Önümüzdeki birkaç gün içinde teslimatının yapılması planlandı. Kademeli olarak şimdilik 50 milyon doz gelecektir"

14-21 GÜN ARAYLA İKİ DOZ HALİNDE YAPILACAK

"Kademeli olarak şimdilik 50 milyon doz gelecektir. Atılacak somut adımları, kullanacağımız aşıların kısa ve uzun dönem güvenilirliği ve etkisi belirleyecektir. Aşı, 14-21 gün arayla iki doz halinde uygulanacak. Aşı kampanyası kapsamında vatandaşlarımıza bedelsiz verilecek, başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere sağlık kuruluşlarımızda yapılacak."

mRNA AŞISI İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Yeni ve daha ucuz bir teknoloji olan ve insanda ilk defa denenen mRNA aşısı için görüşmelerimiz devam ediyor. Sınırlı miktarın üstünde temin garantisi verilememektedir ancak bu konuda görüşmelerimiz ve ısrarımız devam etmektedir. Siyasi mülahaza ya da her ne olursa olsun başka saiklerle salgının yönetimini tehlikeye atmaya hiçbirimizin hakkı yoktur. Bilgi kirliliğinin had safhada olduğu bu ortamda iddialara itibar etmeyelim. Hesaplaşma kaygısı ve güdüsüyle mücadelemize halel getirmeyelim. Aşı yaptıran vatandaşlar, sisteme aşıyı yapan sağlık kuruluşumuzca kaydedilecek, merkezi bir veri tabanından takip edilecek."

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