Koronavirüs vaka sayısı artan ve vaka artışı düşen iller hangileri?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bundan önceki zirve olan nisan ayına göre günlük koronavirüs vaka sayısında 5 kattan fazla, vefatlarda yüzde 55 artış olduğunu söyledi. Koca, vaka sayısı artan ve vaka artışı düşen iller konusunda ve aşıyla ilgili de bilgileri paylaştı.