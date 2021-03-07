Koronavirüs vaka sayısı en çok artan ve en çok azalan 5 il

Kontrollü normalleşme kapsamında illerin vaka durumları alınacak kararlar için büyük önem taşıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son hafta koronavirüs vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı.

Koronavirüs vakası en çok artan 5 il

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısı en çok artan ve en çok azalan illeri açıkladı. Koca, twitter hesabından son durumu şöyle paylaştı:

Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 12 Mart 2021 aktüel kataloğunda Dijitsu TV, HP wifi yazıcı, Hometech tablet sürprizi
A101 11 Mart 2021 aktüel kataloğunda TV, cep telefonu, kulaklık, gaming klavye fırsatı
Thumbnail nedir? Thumbnail ne işe yarar?
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)

Günün En çok Okunanları
Bir Zürafa Sudan Nasıl Geçirilir? İşte Sıra Dışı Zürafa Kurtarma Operasyonu
Game Garaj'dan NVIDIA RTX3060 Grafik İşlemcili Yeni Notebook Serisi
AMD Ryzen 5000 Pro İşlemcisi, Özellikleriyle Birlikte Sızdı
Koronavirüs vaka sayısı en çok artan ve en çok azalan 5 il
Suzuki mart ayına özel kampanyasını duyurdu

 

 