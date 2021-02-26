Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı ve azaldığı iller açıklandı

Koronavirüs vaka sayısının geçen haftaya göre arttığı ve azaldığı iller açıklandı...

Koronavirüs vaka sayısı artan ve azalan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayılarında en çok artış ve azalış olan illere ilişkin tabloyu paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu bilgileri verdi:

"Geçen haftaya göre vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan illerimiz, Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor."

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Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı ve azaldığı iller açıklandı

 

 