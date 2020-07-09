Koronavirüs vakaları hangi illerde arttı, hangi illerde azaldı?

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları son günlerde en çok hangi illerde arttı, hangi illerde azaldı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerdeki son durumu paylaştı.

Koronavirüs vakaları hangi illerde arttı?

Türkiye'de koronavirüste illere göre son durum ne? Dün basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin en fazla hastayı beşinci haftada gördüğünü belirtti. İşte illere göre koronavirüste son durum:

  • İstanbul'un piki tamamladığını, giderek aşağı doğru düşen bir tablo olduğunu görüyoruz.
  • İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir'de beşinci haftada pik yapıldığını gördük.
  • Anadolu'daki illerimizde yani Trabzon 6'ncı, Kayseri 7'nci haftada, diğer illerimizde ise 14'üncü haftada Hakkari, Kütahya, 15'inci haftada Batman, Şırnak, Antep, 16'ncı haftada Bursa, Konya, Mardin, Van, 17'nci haftada Ankara, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar'ın piki oluşturma döneminde olduğunu görmüş oluyoruz. Yani Anadolu'da 1'inci dalga halen devam ediyor. Sayılardaki artış da yukarıda pikini tamamlayan illerin daha stabil olduğunu ama aşağıda Anadolu'daki, Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizde bahsettiğim pikini tamamlama durumunda olan illerimizdeki artış da toplam vaka sayısının düşmemesine, belli bir yerde stabil kalmasına sebep olmakta."
  • Yatış süresi 21-22 günden 3 günlere indi; ortalama yoğun bakım süreleri 18-20 günden 2 günlere kadar indi.
  • Son üç gün ortalamasıyla en çok vakanın görüldüğü 7 il;
    İstanbul,
    Ankara,
    Gaziantep,
    Konya,
    Mardin,
    Diyarbakır,
    Şanlıurfa
  • Son 3 gün en az vaka görülen 7 il ise sırasıyla şöyle:
    Tunceli,
    Artvin,
    Iğdır,
    Erzincan,
    Bayburt,
    Kırklareli
    Bilecik.
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