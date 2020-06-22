"Koronavirüs Zararlıları, Sanıldığı Kadar Ciddi Değildi" İddiası

Microsoft, yeni raporunda Koronavirüs'ten faydalanmaya çalışan zararlıların ve saldırıların, daha önce iddia edilenden çok daha etkisiz kaldığını söylüyor.

Korona Virüsü Zararlıları Önemsiz Boyuttaydı

Korona virüsüyle ilgili siber saldırılar ilk zamanlarda epey gürültüye neden olsa da Microsoft, bu tehdidin büyük ölçüde abartıldığına inanıyor. Microsoft Tehdit İstihbarat Koruma Ekibi tarafından yayınlanan blog gönderisi, dünya çapında algılanan zararlı tehdidi sayısının salgın esnasında değişmediğini söylüyor. Gönderiye göre korona virüsünü kullanarak kullanıcıları kandırmaya çalışan zararlıların sayısı, toplam hacim içerisinde "zar zor" bir yer tutuyor.

Covid-19'un adını kullanan saldırılar (sarı) ve tüm zararlılar (turuncu)

Firmaya göre virüsten faydalanmaya çalışan zararlılar ve olta saldırıları, Dünya Sağlık Örgütü'nün şubat ayında "Covid-19" tanımlamasını kullanmasıyla ortaya çıkmaya başladı. Bu saldırılar mart ayının başında doruk noktasına ulaştı ve ardından düşük bir seviyede devam etti.

Saldırıların bölgelere yönelik yapıldığı, örneğin İngiltere'de salgın kaynaklı ilk ölümün ortaya çıkmasıyla saldırıların doruğa ulaştığı gözleniyor. Bununla birlikte toplam siber saldırı sayısındaki artışın çok küçük miktarlarda olduğu belirtiliyor.

Dolayısıyla Microsoft, korona virüsüyle ilgili saldırıların büyük oranda diğer saldırıların yerine yapıldığı sonucuna varıyor. Firmaya göre bu tür fırsatçı, yerelleştirilmiş saldırılara karşı korunmanın en iyi yolu, kullanıcıları olta saldırılarını, sosyal mühendislik saldırılarını nasıl tanıyacakları ve güvenli parolalar seçme konusunda eğitmekten geçiyor.

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