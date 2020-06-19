Instagram, Haber Kaynağı Olarak Twitter'ı Tehdit Ediyor

Sosyal medyanın haber kaynağı olarak kullanılması yabancı bir şey değil, zira özellikle Twitter tek başına gündemi belirleyebiliyor. Ama görünüşe göre Instagram, Twitter'ın tahtını elinden almak üzere...