Koronavirüse yakalanan ünlüler!

Çin'de başlayan ve bütün ülkeyi saran yeni tip Koronavirüs ünlülere de sıçradı. Siyasetten spora, eğlence dünyasından sanat camiasına birçok kişinin test sonucu pozitif çıktı. Koronavirüse yakalanan ünlüleri sizler için derledik...

Corona virüs testi pozitif olan ünlüler!

Çin'in Wuhan kentinden yayılmaya başlayan Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almış durumda.Bir çok ülkede vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrılar yapılıyor. Ünlü isimlerden de Korona testi pozitif çıkanlar ve karantinaya alınanlar bulunuyor. Koronavirüs testleri pozitif olan arasında siyasetçilerden, spor camiasından ve Hollywood'dan isimler yer alıyor. Koronavirüse yakalanan ünlüleri sizler için araştırdık...

KORONAVİRÜSE YAKALANAN ÜNLÜLER

MATT HANCOCK

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.

BORIS JOHNSON

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'da corona virüsü tespit edildi.

PRENS CHARLES

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu 71 yaşındaki Galler Prensi Charles'ın corona virüse yakalandığı duyuruldu.

FATİH TERİM

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, corona virüsüne yakalandığını açıkladı. Terim sosyal medya hesabından "Bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" açıklamasını yaptı.

ABDURRAHİM ALBAYRAK

Galatasaray'ın yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, geçen hafta koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. İlk testi negatif, sonraki pozitif çıkan Albayrak'ın eşi Şükran Hanım'ın da koronavirüse yakalandığını öğrenildi. Karantinaya alınan çiftin tedavisi devam ediyor.

TOM HANKS VE EŞİ RITA WILSON

Tom Hanks ve eşi Rita Wilson Avustralya gezilerindeyken Corona Virüs testlerinden pozitif çıktıklarını duyurmuştu. Ancak ikiliden güzel haber geldi ve hastaneden taburcu olduklarını açıkladı.

SOPHIE GREGOIRE TRUDEAU

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Sophie Gregoire Trudeau'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

RUDY GOBERT

NBA oyuncusu Rudy Gobert'ın yaptırdığı corona virüsü testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Oyuncu röportaj yaptığı mikrofonları elleyerek corona virüsü ile dalga geçmişti.

DANIELE RUGANI

Juventus F.C. futbol oyuncusu Daniele Rugani, Mart'ın ortasında Corona Virüs testinin pozitif olduğunu duyurdu.

MIKEL ARTETA

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta,korona virüse yakalanan isimler arasında yerini aldı.

KRISTOFER HIVJU

Game of Thrones dizisinde "Tormund" karakterini canlandıran dünyaca ünlü oyuncu Kristofer Hivju, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla üzerinde yapılan yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

NADINE DORRIES

İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries'in, yapılan testler sonucunda yeni tip koronavirüse yakalandığı bildirildi.

IDRIS ELBA

47 yaşındaki Britanyalı ünlü oyuncu, müzisyen Idris Elba, Corona virüsü testinin pozitif çıktığını ve kendini karantina aldığını açıkladı.

HUDSON- ODOI

Chelsea, futbolcularından Callum Hudson-Odoi'nin de corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

KEVIN DURANT

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Brooklyn Nets'te oynayan Kevin Durant, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

PAOLO MALDINI VE OĞLU DANIEL MALDINI

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, teknik heyette yer alan Paolo Maldini ile genç takımda oynayan oğlu Daniel Maldini'nin corona virüs testi pozitif çıktı.

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