Koronavirüste hangi illerde vaka artışı yaşanıyor? 8 il...

Koronavirüs salgınında son durum... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısında artış yaşanan illeri açıkladı ve maske uyarısı yaptı.

Koronavirüste vaka artışı yaşanan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter'dan paylaştığı mesajında 7 ilin ismini verdi; İstanbul başta olmak üzere söz konusu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görüldüğünü belirtti. Bakan Fahrettin Koca, maskenin öneminin arttığını vurguladı.

Koca twitter'dan şu mesajı paylaştı: "İZMİR, GAZİANTEP, KAHRAMANMARAŞ, ESKİŞEHİR, DENİZLİ, ADIYAMAN, AYDIN toplantılarında salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı değerlendirdik. İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım"

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