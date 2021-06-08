Koronavirüs'ün En Çok ve En Az Görüldüğü 5 İl (29 Mayıs-4 Haziran Haftası)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Mayıs - 4 Haziran haftasında illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını ve vaka sayısının en çok düştüğü illeri açıkladı.