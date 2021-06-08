Sıradaki Muhtemel Koronavirüs Salgını Nerede Başlayabilir?

Araştırmacılar, muhtemel bir yeni Koronavirüs salgınının nerede başlayabileceğini belirlemek için kolları sıvadı. Ortaya çıkan ilk sonuç ise pek de şaşırtıcı olmadı!

  • Levent Öztürk
Sıradaki salgın nerede başlayabilir?

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