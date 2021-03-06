COVID-19 ile İlgili Keşfedilen Şaşırtıcı Gerçeklere Bir Yenisi Daha Eklendi

COVID-19 salgınında öğrendiğimiz bir şey varsa, o da virüs ile ilgili öğrendiklerimizin sonunun gelmiyor olması. Yeni bir araştırmanın ortaya koyduğuna göre hastaneye yatırılacak şekilde ağır COVID-19 geçiren kişilerde yaygın bir uzun dönem etkisi daha bulunmuş durumda: Saç kaybı...
The Lancet'te yayımlanan bulgulara göre kadınlar, uzun dönem sonuçlarından etkilenme konusunda daha büyük risk altındalar.
Daha önceki araştırmada 10 kişiden birinin, COVID-19 enfeksiyonunun geçmesinden sonra üç aya kadar sürebilen kalıcı sağlık sonuçlarının olabileceğini gösteriyordu. Uzun COVID geçiren kişilerde yaygın olarak yorgunluk, tat ve koku kaybı, bulantı, ishal ve karın, eklem ve kas ağrıları gözlemleniyor.
Yeni araştırma da yorgunluk ve eklem ağrılarının yaygın uzun dönem COVID semptomları olabileceğini doğruluyor ve bulgular, COVID-19 sebebiyle hastaneye yatırılması gereken kişilerde bu semptomların altı aya kadar görülebildiği gösteriyor. Dahası, yeni bir sağlık sorunu daha gözlemlenmiş durumda: Saç kaybı.
Araştırma, Çin, Wuhan'daki Jin Yin-tan Hastanesi'nden COVID-19 tedavisi sonrasında 7 Ocak 2020 ve 29 Mayıs 2020 tarihleri arasında taburcu edilen 1.655 hastayı inceledi.
Hastalar, altı ay sonra bir kez daha kan testleri, altı dakikalık bir yürüyüşü içeren bir fiziksel egzersiz testi ve COVID-19 deneyimlerinin ardından herhangi bir uzun süreli semptomlarının olup olmadığını değerlendiren bir anket ile incelendi.
Sonuçlara göre hastaların yüzde 63'ü yorgunluk veya kas zayıflığı, yüzde 27'si uygu zorlukları yaşarken, yüzde 22'si de COVID-19 geçirdikten sonraki altı aylık dönem içerisinde saç kaybı yaşadığını belirtti.
Tabii ki saç kaybının enfeksiyonlar sırasında nadir olmadığını da belirtmekte fayda var. Normal bir gripten sonra da kısa bir süreliğine saç kaybı yaşanabiliyor. Amerika Dermatoloji Akademisi Birliği (AAD) tarafından da açıklandığı üzere yüksek ateş enfeksiyonlarının yaygın bir semptomu ve yüksek ateş sonrasında insanların fark edilebilir saç kaybı yaşamaları nadir değil.
Ayrıca AAD, enfeksiyon sonrasında saç kaybının altı ila dokuz arasında devam edebileceğini ve salgın sırasında yaygın bir şekilde öne çıkan stres ile de durumun kötüleşebileceğini belirtiyor. Dahası, saç kaybı yaşamak da daha fazla strese sebep olarak kaçınılmaz bir döngü oluşturabiliyor.
Dökülen saçların zaman içerisinde tekrar çıkması bekleniyor ancak eğer bu konuda endişeleriniz varsa, bir sağlık uzmanına danışmanızda fayda olabilir.
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