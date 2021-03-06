COVID-19 ile İlgili Keşfedilen Şaşırtıcı Gerçeklere Bir Yenisi Daha Eklendi

COVID-19 hakkında her gün yeni bir şey öğreniyoruz ve Koronavirüs, bizi şaşırtmaya devam ediyor. Yeni bir araştırma, virüsün saç dökülmesine de yol açabildiğini ortaya koydu!