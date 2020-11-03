Koronavirüsün sırrı mutasyonlarda mı? İki araştırmadan ilginç sonuçlar!

Koronavirüsün bu denli hızlı yayılmasının sebebi nedir? Koronavirüsün güçlenmesinin kaynağı nedir? Yapılan iki ayrı araştırma koronavirüsün gücünü mutasyonlardan alıp almadığı konusuna ışık tutuyor.