Telefona Öksürerek, Koronavirüs Kapıp Kapmadığınızı Öğrenmeniz Mümkün

Günümüzde en ufak bir öksürükten bile endişe duymak, normal hale gelmiş durumda. Bu öksürüğün sebebinin COVID-19 mu olduğu yoksa sadece boğaz temizlemesi mi olduğu belki de en merak edilen günlük olaylar arasında yer alıyor olabilir. Neyse ki MIT araştırmacılarının yeni geliştirdikleri bir yapay zeka sistemi ile bu sorunun cevabını artık daha net bir şekilde almak mümkün olabilir. Yeni geliştirilen AI, asemptomatik olsalar bile insanların öksürmelerinin COVID-19 sebebiyle olup olmadığını belirleyebiliyor. Buradaki kilit yöntem ise, yeni Koronavirüs'ün etkilerini gösteren ufak değişiklikleri fark edebilecek bir sinir ağı serisi geliştirmekti.
Bir sinir ağı, ses gücü ile ilgili sesleri belirliyor. Bir diğeri nörolojik gerilemeyi yansıtan duygusal durumları, yani artan yılgınlık veya "düz etki" gibi durumları dinliyor. Bu arada üçüncü bir ağ da solunum performansındaki değişiklikleri ölçüyor. Bunların yanı sıra çalışan bir algoritma da kas bozunmasını (yani daha zayıf öksürükleri) kontrol ediyor ve bütün bunlar bir araya geldiğinde kişinin sağlığının neredeyse tam olan bir resmi elde ediliyor.
AI, erken testlerde oldukça başarılı gözüküyor. Ekip modelini on binlerce öksürük ve konuşma örneği ile eğittikten sonra teknoloji, doğrulanmış COVID-19 vakalarından gelen öksürükleri %98,5 oranıyla tanımayı başardı. Ayrıca görünüşte asemptomatik olan kişilerin de tamamını belirlemeyi başardı.
Tabii ki bu teknolojinin bariz sınırlamaları da bulunuyor. Teknoloji, benzer davranışa sebep olabilecek başka durumları olan semptomatik kişileri teşhis etmek için kullanılmayı amaçlamıyor. Ayrıca oldukça yetenekli olsa da, hasta olup olmadığınızı belirlemek için bu teknolojiyi kullanmanız hedeflenmiyor.
Ancak bunun sadece teorik bir çalışma olmadığını da belirtmekte fayda var. Bilim insanları, virüs için bir ön tarama olarak kullanılabilecek bir "kullanıcı dostu" uygulama geliştiriyorlar. Bu uygulama sayesinde günde sadece bir kere telefonunuza öksürerek dışarı çıkmanızın diğer kişiler için güvenli olup olmadığı konusunda fikir almanız mümkün. Hatta araştırmacılar, eğer araç arka planda sürekli olarak dinleme yaparsa bunun salgını durdurabileceğini bile öneriyorlar ancak böyle bir çalışma şeklinin ciddi mahremiyet sorunlarını doğuracağı düşünülürse, bunun büyük bir "eğer" olduğu rahatlıkla söylenebilir.
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