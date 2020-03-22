Koronovirüs'te Çocuklara Oyunla Öğretimi Bir Arada Sunuyor

20 milyondan fazla abone ve çocuklar için 150'den fazla dijital eğitici oyun içeren Londra merkezli Azoomee, 4-8 yaş arası çocuklar için bilimden kodlamaya yaratıcılığı geliştiren oyunlardan aksiyon ve maceraya kadar geniş bir yelpazede öğretimi oyunlaştırarak sunuyor. Problem çözme, mantık ve strateji oyunları, ilham veren videolar ve üreterek öğreten kendin yap aktiviteleri ile ön plana çıkıyor.
4-8 yaş çocukları olan aileler tarafından tercih edilen dijital eğitici çocuk oyunları platformu Azoomee, aynı zamanda dünyaca ünlü eğlenceli öğrenme kanalı Da Vinci TV'nin oyun tabanlı öğrenme sunan mobil uzantısını oluşturuyor. Azoomee'ye tüm App Store'lar, 2016 ve üzeri model Samsung TV'ler ve tüm Apple TV'lerden ulaşılabiliyor.
Çocuklarda merak ve öğrenme isteği uyandırıyor
Çocuklarda merak ve öğrenme istediği uyandıran birçok oyun ve video içeren Azoomee'nin tüm içerikleri çocukların dünyayı güvenle keşfedebilmeleri için özenle seçiliyor. Yalnızca mobil cihazlar ve web üzerinden mobil uygulama ile sunulan Azoomee, çocukların gelişimi ve eğitimi için en güvenli, eğlenceli ve kaliteli içeriği bir arada barındırıyor.
- Kodlama, Bilim, Matematik ve Sayılar
Azoomee, çocukların sevdiği eğlenceli öğrenme aktiviteleri ve 21. yüzyıl becerilerini desteklemek için geliştirilen matematikten kodlamaya, astronomiden arkeolojiye kadar birçok oyuna sahip. Çocuklar, kodlama ve bilgisayar bilimi kavramları ve temellerini öğrenirken oyunlarda ilerledikçe kodlama dillerini geliştiriyorlar.
- Bulmacalar, Mantık ve Problem Çözme
Bulmaca ve problem çözme oyunları, çocukları geliştirmeye, mantık ve muhakeme becerilerini kullanmaya teşvik ediyor. Çocukların üstesinden gelmeyi sevdikleri oyunları seçen Azoomee'de çocuklar, seviyeleri ilerledikçe yeni beceriler kazanıyor. Her seviyede bir mantık yürütmesi gereken bulmacaları çözen çocuklar, her seviyede eğlenirken bazı oyunlarda yerçekimi ve denge gibi fizik kavramlarını kullanarak yeni bir öğrenmeyle sonuca ulaşıyor.
- Strateji, Meydan Okuma ve Zeka Oyunları
Azoomee'nin meydan okuma ve strateji oyunları çocukları yeteneklerini test ederek ilerlemelerine teşvik ediyor.
- Yaratıcılık
Azoomee, çocuklar için onlarca sanat etkinliği ve yaratıcı başlık içeriyor. Giydirme oyunları, boyama uygulamaları, müzik aletleri ve sanat stüdyosunda çocukların yapabileceği yaratıcılıklarını ön plana çıkaran oyunlar yer alıyor.
"Oomee" karakteri ile kendi avatarını yarat
Azoomee'nin ünlü Oomee karakteri oyunlarda çocuklara eğlendirerek eşlik ediyor. Çocukların kendi tercihlerine göre kişiselleştirebildikleri Oomee karekteri ile kendi avatarlarını yaratarak oyunları deneyimliyorlar.
Çocuklar için her şey güvenli ve tek noktada
Her hafta yeni oyunlar ve videolar eklenen Azoomee, her çocuk için tamamen kişiselleştirilmiş profiller ve ebeveyn denetimiyle tamamen güvenli mesajlaşma özellikleri sunuyor.
Dünya genelinde ebeveynlerin güvendiği uygulama
kidSAFE Seal Programı ile COPPA sertifikalı olan Azoomee, aynı zamanda PİN korumalı ebeveyn denetimleri ile Made for Mums Altın Ödül sahibi. BAFTA'ya aday gösterilen Azoomee, NSPCC (The National Society for the Prevention of Cruelty to Children) tarafından da destekleniyor.
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