Koronovirüs'te Çocuklara Oyunla Öğretimi Bir Arada Sunuyor

Koronovirüs'ün yayılmasını önlemek için çocuklarla beraber bir süre evlerde olacağımız şu günlerde, evde çocukların eğitim ve öğretimine devam etmek isteyen anne babaların tüm dünyada tercih ettiği Azoomee, Türkçe dahil 9 farklı dil seçeneğiyle Türkiye'de de ailelerin kullanımına sunuldu.