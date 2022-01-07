Netflix'in Yeni Hit Filmi Don't Look Up Sadece 2 Haftada Zirveye Göz Kırptı

Netflix, Aralık ayının ikinci yarısında Leonardo Di Caprio ile Jennifer Lawrence'ın başrolde olduğu yeni filmi Don't Look Up'ı yayınladı. Filmin yayına girmesi ile birlikte, günlük Netflix listelerinin tepesine yerleşmesi zor oldu. Yeni yayınlanan izlenme oranları da bunu kanıtlıyor.
Netflix'e göre Don't look Up, ilk üç gününde dünya çapında 111 milyon saat, ikinci yayın haftasında 152.29 milyon saat izlendi. Bu iki haftalık yayının birleştirilmesi bile, Don't Look Up'ın 263,32 milyon saat izlendiğini ortaya çıkıyor. Bu süre ise onu, ilk 28 gün içerisinde izlenme oranlarında 3 numaralı Netflix filmi haline getirmeye yetiyor.
Don't Look Up'ın önündeki filmler, ilk 28 günlerini doldurmuş durumda. 2. sırada 282 milyon saatlik yayın ile Bird Box ve 1. sırada 364 milyon saatlik yayın ile Red Notice yer alıyor. Don't Look Up'ın halihazırda izlenme oranı göz önüne alındığında, film önümüzdeki hafta bu zamanlar Netflix'te tüm zamanların 1 numaralı filmi olması zor görünmüyor.
Netflix'te tüm zamanların en iyi 28 gün performansına sahip 10 filminin tam listesi şu şekilde:
- Red Notice – ilk 28 günde 364.020.000 saat akış
- Bird Box – ilk 28 günde 282.020.000 saat akış
- Don't Look Up – ilk 28 günde 263.320.000 saat akış
- Extraction – ilk 28 günde 231.340.000 saat akış
- The Irishman – ilk 28 günde 214.570.000 saat akış
- The Kissing Booth 2 – ilk 28 günde 209.250.000 saat yayınlandı
- The Unforgivable – ilk 28 günde 208.220.000 saat akış
- 6 Underground – ilk 28 günde 205.470.000 saat akış
- Spenser Confidential – ilk 28 günde 197.320.000 saat akış
- Enola Holmes – ilk 28 günde 189.900.000 saat akış
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