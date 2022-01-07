Netflix'in Yeni Hit Filmi Don't Look Up Sadece 2 Haftada Zirveye Göz Kırptı

Netflix'in yeni hit filmi Don't Look Up, sadace 2 haftalık izlenme oranıyla bile zirveye göz kırptı. Şimdilik üçüncü sırada bulunan filmin ilk sırayı alması çok da zor görünmüyor.

Don't Look Up, Netflix'te zirveye koşuyor

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