Korsan Film Savaşında Bir İlk Yaşandı; Bu Kez Hedefte Dev VPN Hizmeti Var!

Korsan filmlerle mücadele eden film yapımcılarının torrent ya da dosya paylaşım sitelerine savaş açtığını defalarca gördük. Ama bu kez bir ilke imza attılar; popüler VPN hizmeti LiquidVPN'i dava ettiler!