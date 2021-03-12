Korsan Film Savaşında Bir İlk Yaşandı; Bu Kez Hedefte Dev VPN Hizmeti Var!

Bir grup film yapımcısı, popüler bir VPN hizmetinin eski ve yeni sahiplerine savaş açtı. Bu savaşın nedeni ise, bu VPN hizmetinin kullanıcılarını korsan filmlere teşvik ettiği iddiası. Dosya barındırma ve paylaşım hizmetlerinin korsanlık davalarının olağan hedefleri olduğu biliniyor. Ama bu dava, film yapımcılarının bir VPN hizmetinin peşine düştüğü ilk örnek.
Davacılar arasında, geçmişte Popcorn Time ve Showbox gibi uygulamalar ile YTS gibi siteler de dahil olmak üzere birçok korsan kaynağına karşı benzer yasal işlemler yürüten Voltage Pictures ve Millennium Funding bulunuyor.
Davacılar, açtıkları davada ilk hedef olarak David Cox'u seçmiş durumda. Cox, 2019'un başına kadar LiquidVPN ile birlikte SMR Hosting'in de sahibiydi. İkinci hedef ise, LiquidVPN'in şimdiki sahibi olan Porto Riko merkezli 1701 Management şirketi ve onun tek hissedarı olan Charles Muszynsky.
Mahkeme belgelerine göre film yapımcıları, hizmetin sahiplerinin LiquidVPN'i "Popcorn Time'ı, servis sağlayıcınıza ya da kısıtlamalara takılmadan izleyin" sloganıyla pazarladıklarını söylüyor.
Yapımcı şirketler, mali zararlarının karşılanması isteğine ek olarak, LiquidVPN'in korsanlığı teşvik eden web sitelerine erişimi engellemesini de istiyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın