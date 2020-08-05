Torrent Nedir, Torrent Nasıl Kullanılır?

"Torrent" denildiğinde çoğu zaman lisanssız, yasa dışı içerik indirmek akla geliyor. Elbette Torrent üzerinden her tür yasalara uygun dosyayı indirmeniz de mümkün. Peki çoğumuzun yolunun bir noktada kesiştiği torrent nedir, torrent dosyaları ve bağlantıları nasıl çalışıyor?
Torrent Dosyası Nedir?
Torrent dosyası, genellikle indirmek istediğiniz dosyalar için ihtiyaç duyulacak izleyicilerin (tracker) listesini içerir. Torrent dosyası, genellikle kilobaytlarla ölçülecek boyutlardadır ve indireceğiniz dosyaları içermez; yalnızca bunların bir listesine sahiptir.
BitTorrent Nedir?
BitTorrent, bir eşten eşe dosya paylaşım protokolüdür ve merkezi olmayan bir sistemle internet üzerinden dosya paylaşımına izin verir. BitTorrent protokolünü çoğunlukla bir BitTorrent istemcisi ile kullanırsınız; qBittorrent gibi.
İnsanlar Neden Torrent Neden Kullanıyor?
Torrent'ler birçok farklı neden için kullanılıyor, ancak bunların kesişim noktası dosya paylaşmayı kolaylaştırmak. Bir sunucu kiralayıp paylaşmanın aksine, Torrent üzerinden paylaşacağınız GB'lar boyutunda büyük bir dosya, onu indirenler veya paylaşanlar olduğu sürece ücretsiz olarak indirilebilecektir.
Torrent'lerin yasal kullanım alanları olsa da, yasa dışı içerikler için kullanımı ortadan kalkacak gibi görünmüyor.
Torrent Yasal mı?
Yasal içerikler indirdiğiniz sürece elbette yasal. Ancak lisanssız, kırılmış yazılımları veya diğer yasa dışı dosyaları indirmeniz halinde yasaları çiğneyen biri haline geliyorsunuz. Torrent indirirken görünmez değilsiniz: Servis sağlayıcınız, lisans sahipleri ve diğer taraflar, internet bağlantınızı ve torrent'leri takip ederek belirli bir torrent'i indirdiğinize dair kanıta sahip olabilir.
İnternet servis sağlayıcınızın sizi gözetlemesinden rahatsızsanız, bir VPN kullanmanız gerekiyor. Ancak elbette VPN, yasa dışı torrent'leri yasal hale getirmiyor.
Torrent Nasıl Kullanılır?
Öncelikle bir BitTorrent istemcisi yüklemeniz gerekiyor. Şu sıralar iyi bir seçenek olan açık kaynaklı qBittorent, başlamak için iyi bir nokta.
qBittorrent'i yükledikten sonra bir torrent dosyası bulmanız gerekiyor. Birçok Ubuntu dağıtımı, torrent üzerinden indirilebiliyor. Ubuntu indirme sayfasına gidin ve BitTorrent bölümüne kaydırın. Burada Ubuntu Desktop'un son sürümüne tıklayın ve dosyayı indirin.
İndirdiğiniz dosyaya çift tıklayın. BitTorrent istemciniz otomatik olarak açılacak. qBittorrent'i yüklediyseniz, programın .torrent dosyalarını varsayılan olarak açmasına izin vermek isteyip istemediğiniz sorulacak. İzin veriyorsanız, Evet diyerek devam edin.
Ubuntu Desktop torrent dosyası yüklendikten sonra indirme, otomatik olarak başlayacak. Burada Eşler sekmesinde BitTorrent istemcinizin dosyayı indirmek için bağlandığı bilgisayarları veya cihazları görebilirsiniz. İçerik sekmesi ise torrent dahilinde indirdiğiniz dosyaların bir listesini gösteriyor.
Pencerenin alt kısmında istemcinin veri gönderme ve alma hızını görebilirsiniz. Burada internet bağlantınızın yavaşlamaması için indirme ve gönderme hızlarını kısıtlayabilirsiniz. Bu hızların indirmekte olduğunuz tüm torrent'leri etkileyeceğini unutmayın.
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