Korsan Film ve Dizi Siteleri, Reklam Gelirleriyle Paraya Para Demiyor!

İnternet üzerinde korsan dizi ve film yayınlayan siteler ve uygulamalar, reklamlar ve reklam uygulamalarından servet kazanıyor!

  • Levent Öztürk
İnternet korsanları reklamlardan servet kazanıyor.

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