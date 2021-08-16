Korsan Film ve Dizi Siteleri, Reklam Gelirleriyle Paraya Para Demiyor!

Yeni bir araştırmaya göre, korsan filmleri ve TV dizilerini barındıran web siteleri ve uygulamalar, yalnızca çevrimiçi reklamcılıktan her yıl yaklaşık 1,3 milyar dolar kazanıyor.
Çevrimiçi tüketici güvenliği grubu Digital Citizens Alliance ve korsanla mücadele firması White Bullet Solutions Limited tarafından sunulan rapor, özellikle reklam gelirlerinin nasıl oluşturulduğunu anlamak için korsan endüstrisine yönelik bir yıl süren araştırmanın sonucunda hazırlandı.
Çalışmanın yazarlarının belirttiğine göre "Korsan içerikler, içerikleri çalındığında gelir kaybeden yaratıcılara ve diğerlerine doğrudan zarar verirken, etkisi eğlence endüstrisinin çok ötesine geçiyor. Korsan web sitelerini ve uygulamalarını kullanan tüketicilerin kötü amaçlı yazılımlara maruz kalma olasılığı üç kat daha fazla."
İçerik yaratıcılara ve tüketicilere verdiği zararlara ek olarak korsanlık, reklamları yasa dışı web sitelerinde görünen markaların itibarını da etkiliyor.
Kapsamlı raporu özetleyen Bloomberg, raporun Haziran 2020 ile Mayıs 2021 arasında korsan içerik barındıran yaklaşık 6.000 web sitesi ve 900 uygulamanın reklam gelirini izlemeye dayandığını bildiriyor.
Analize göre, büyük markalar korsan web sitelerindeki reklamların yaklaşık %4'ünü ve korsan uygulamalardaki reklamların %24'ünü oluşturuyor. Amazon, Facebook ve Google, temsil edilen en büyük şirketleri oluşturuyor.
Ancak, reklam gelirlerinin en büyük kısmı reklamlardan değil, tıklama tuzağı başlıklarına sahip sponsorlu içeriklerden geliyor. İlginç bir şekilde rapor, çevrimiçi reklamcılık alanındaki en büyük isim olan Google'ın korsan reklamcılık dünyasındaki benzersiz rolünü de vurguluyor.
Raporda belirtildiği üzere "Google, reklam verenleri korumak ve yasa dışı yayıncılara yönelik reklamları engellemek için gelişmiş ve özel bir programa sahip olmasına rağmen, hem reklam alanı için korsan web sitelerine ve uygulamalarına ödeme yapan bir reklam veren hem de korsan uygulamalarda üçüncü taraf markalar için reklam yerleşimini kolaylaştıran bir Ad Tech etkinleştirici olarak korsanlık ekosistemine önemli bir katkıda bulunuyor". Ayrıca raporda Google'ın reklam gelirinin yasa dışı web sitelerine akmasını engelleyecek bilgi ve uzmanlığa sahip olduğu da iddia ediliyor...
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