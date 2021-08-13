Elon Musk'tan NASA'ya İlginç Teklif: "Uzay Kıyafetlerini Biz Yaparız!"

Elon Musk, NASA'nın tehlikeye giren Ay'a gidiş görevi için bir kez daha devreye girdi; Uzay kıyafetleri için "Ben Yaparım" dedi!

  • Ercan Uğurlu
Elon Musk'tan NASA'ya "kıyafet" teklifi

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