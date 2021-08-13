Renault ve Dacia, ÖTV Düzenlemesinden Nasıl Etkilenecek? Açıklama Geldi!

Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren ÖTV matrah ve dilimlerindeki yeni düzenleme sonrasında açıklamalar ardı ardına gelmeye devam ediyor. Toyota cephesinden gelen açıklamanın ardından, bir açıklama da Renault Mais'ten geldi.
Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ÖTV matrah oranlarının yeniden düzenlenmesi dolayısıyla müteşekkir olduklarını söyledi: "Bu kararın ülkemiz ekonomisinin lokomotif sektörlerinden otomotivde, ekosistemin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması açısından önemli olduğunu düşünüyoruz."
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Çağdaş, yüksek bir dinamizme sahip otomotiv sektöründe, ÖTV matrahların artan maliyetler kapsamında pazar koşullarına adapte edilmesi gerektiğini sıklıkla dile getirdiklerini belirterek, devletin de hem piyasayı yakından takip ettiğini hem de sektör temsilcilerini dinleyerek gerekli düzenlemelerle sektöre destek olduğunu belirtti.
Çağdaş, yeni ÖTV düzenlemesi ile birlikte nelerin değişeceğini ise şu sözlerle anlattı: "Bu kararın ülkemiz ekonomisinin lokomotif sektörlerinden otomotivde, ekosistemin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Son dönemde artan üretim maliyetleri, hem tüketiciler için erişebilir modellerde bir daralma hem de fiyat enflasyonu yaratmıştı. Matrah güncellemesi, ivmenin azalmaya başladığı sektöre nefes aldırırken, yüzde 45 ve 50'lik ÖTV diliminde daha fazla modelin yer almasıyla tüketiciler için seçenekler artacak. Yılın son çeyreği öncesinde yapılan bu revizyonun, esasen pazar dinamikleri açısından zamanlamasının da yerinde olduğunu söyleyebiliriz. MAİS olarak hem Clio ve Megane Sedan gibi yerli üretim Renault modellerimizi hem de Dacia modellerimizi bir alt ÖTV bareminde daha uygun fiyatla tüketicilerimizle buluşturabilecek olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Yeni matrah düzenlemesinin baremler arasındaki geçişlerde yüzde 5 - yüzde 17 oranlarında indirim olarak yansıyacağını söyleyebiliriz. Hibrit modellerindeki güncellemenin de özellikle çevreci ve yeni teknolojilere uyum sağlamak açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada motoru da dahil Türkiye'de üretilen ve Avrupa'ya ihraç edilen Clio Hibrit modelimizin iç pazarda satışa sunulmasını da ana hissedarımızla birlikte değerlendireceğiz."
Son olarak Çağdaş, çip tedariki sorunlarına paralel olarak araç bulunabilirliğinin de sektörün önemli gündemlerinden biri olduğunu hatırlatıyor...
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