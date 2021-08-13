Renault ve Dacia, ÖTV Düzenlemesinden Nasıl Etkilenecek? Açıklama Geldi!

ÖTV dilimlerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili bir açıklama da Renault ve Dacia cephesinden geldi. Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, yeni düzenlemenin özellikle Clio ve Megane Sedan modellerini nasıl etkileyeceğinden bahsetti...