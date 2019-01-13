Korsanlar İçin Çok Kötü Bir Haber
Bir ülke daha, üzerinde çalıştığı yeni kanun ile korsan problemini azaltmayı planlıyor.
Korsancılık son birkaç yıldır dijital medya endüstrisi için büyük bir problem. Korsan içerikler pek çok yayıncı için gelir kaybı anlamına gelse de, bazıları için de içeriğin daha popüler olması anlamına geliyor. Korsanlar üzerine tartışma devam ederken, Hindistan'da kabul edilen yeni bir kanun, ülkedeki kayıt korsanlarına pahalıya patlayabilir.
TorrentFreak'in haberine göre Hindistan'ın yeni kanunu şu anda eskiz aşamasında ve Hollywood, yerel içerik yaratıcıları ve ABD hükumeti tarafından baskıya maruz kalmakta. Eğer yeni kanun kabul edilirse, sinemaları gizli kayıt cihazları ile ziyaret eden ve daha sonra bu içeriği yayınlayan korsanlar, 3 yıla kadar hapis cezası ve 14.000 dolara ulaşan para cezası ile karşı karşıya kalacaklar.
Görünene göre bu karar yerel medya endüstrisi tarafından sevinçle karşılanmış durumda ve pek çok kişi ve firma, bu kanun ile korsanlığın önüne geçilebileceğini umuyor. Şu anda yeni kanunun ne zaman kabul edileceği veya aktif olacağı belli değil ancak eğer kabul edilirse, ülkedeki korsanların oldukça mutsuz olacakları söylenebilir.
Levent Öztürk
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