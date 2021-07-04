Kötü Haber: RAM Fiyatlarının Düşmesini Bekliyorsanız Üzüleceksiniz!

Bilgisayar belleği ve veri depolama üreticisi Micron, 3'üncü çeyrek için mali sonuçlarını açıklarken, devam eden çip üretim sorunlarına da değindi ve üzücü haberi verdi: DRAM ve NAND kıtlığı gelecek yıl boyunca devam edecek.
Şirket yaptığı basın açıklamasında, DRAM ve NAND belleklere talebin çok yüksek olduğunu ancak buna karşın üretim kapasitesinin sınırlı kaldığını söylerken, bu nedenle DRAM ve NAND ürünlerinde ihtiyacın bu sene olduğu gibi gelecek sene de kısıtlı sayıda karşılanabileceğini belirtiyor. Bu da, fiyatların düşmesi hayali kuranların, hayallerini başka bahara ertelemeleri gerektiği anlamına geliyor.
Micron, aynı zamanda kendisiyle ilgili güzel haberleri de verdi. Şirketin Intel ile ortaklaşa 3D Xpoint çiplerini ürettiği Utah'taki üretim tesislerinden birinin satışı için Texas Instruments ile anlaşmaya vardığını duyururken, tesisin satışından 1.5 milyar dolar elde edeceğini de açıkladı.
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