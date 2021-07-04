Kötü Haber: RAM Fiyatlarının Düşmesini Bekliyorsanız Üzüleceksiniz!

RAM fiyatlarının düşmesini bekleyenlere kötü bir haber daha: RAM üreticisi Micron, DRAM ve NAND bellek kıtlığının en azından bir yıl daha devam edeceğini duyurdu.

  • Ercan Uğurlu
Kötü Haber: DRAM ve NAND Kıtlığı Devam Edecek

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