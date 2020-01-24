Koyu Mod, Android'e WhatsApp'a İyice Yaklaştı

Basit bir işlev olan koyu mod, büyük kitleleri adeta ikiye ayırıyor. Bazı kullanıcılar koyu arka planı çok severken bazıları, bunun haber olmasına bile şaşırıyorlar. Siz ilk grupta iseniz, iyi bir haberimiz var: WhatsApp'ın koyu modu, Android'e geliyor.
Google Play Beta Program'a dahil olan WhatsApp kullanıcıları, 2.20.13 sürümünden itibaren yeni koyu modu görmeye başladılar. Program şu an yeni kayıtları kabul etmese de, APK dosyasını indirip koyu tema (Dark Theme) seçeneğini etkinleştirebilirsiniz. Yeni seçenek, WhatsApp ayarlarında, Sohbetler bölümünde bulunuyor.
Şu an dört farklı görünüm seçeneği sunuluyor. "Açık tema" seçeneği her zamanki beyaz arka planı ve siyah metinleri sunarken "Koyu tema" bu iki rengin yerini değiştiriyor. "Sistem varsayılanı" seçeneği, Android Q yüklü telefonlarda günün saatine göre sistem çapında kullanılan temayı taklit ediyor. Son seçenek olan "Pil tasarrufu" ise temayı pil ayarlarına göre değiştiriyor.
WhatsApp, Facebook'un üç büyük uygulaması arasında koyu moda inatla geçmemesiyle dikkat çekiyordu. Şu an Android'de beta sürümleriyle kısıtlı olan koyu mod, muhtemelen çok geçmeden herkese açılacak.
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