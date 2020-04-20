Koyuncu Elektronik A.Ş. TP-Link'in Distribütörü Oldu

Koyuncu Elektronik, kablosuz ağ pazarının önde gelen üreticilerinden TP-Link Türkiye ile distribütörlük anlaşması imzaladı.

Koyuncu Elektronik, TP-Link'in Distribütörü Oldu

Koyuncu Elektronik, kablosuz ağ pazarının önde gelen üreticilerinden TP-Link Türkiye ile distribütörlük anlaşması imzaladı.

Koyuncu Elektronik A.Ş., ağ teknolojileri alanında dünyanın en yenilikçi ve lider markası TP-Link ile anlaşma imzaladı. TP-Link güçlü perakende kanal yapısıyla ve yetkin hizmet ağıyla ürünlerini Türkiye genelinde daha çok müşteriye ulaştırmayı ve iş ortaklarına yeni satın alma fırsatları sunmayı hedefliyor.

Bu anlaşma ile Koyuncu Elektronik, TP-Link ürünlerinin dağıtımının yanı sıra, proje ve çözüm firmalarına TP-Link kurumsal ürünler tarafında da büyük destek olacak.

TP-Link Türkiye Ülke Müdürü Ryan Yang anlaşma ile ilgili şunları söyledi; "10 yıldır Türkiye'de kablosuz ağ pazarı sektörüne yol gösteren, trendleri belirleyen öncü marka olarak Türkiye genelinde bayi ağı ve çözüm ortakları aracılığıyla ürün ve hizmetlerimizi nihai tüketici ve kurumsal şirketlerle buluşturuyoruz.  Kablosuz ağ sektöründe uzun süre liderliği elden bırakmayarak Türkiye'de dağıtım alanımızı hızla genişlettik. Gelişen ve hızla dönüşen bilişim sektöründe güvenilir marka yaratmanın mutluluğu içerisindeyiz. Durmuyoruz ve her geçen gün iş hacmimizi katlayarak genişletiyoruz. Türkiye'nin her noktasına dağılmış 10 binin üzerinde satış noktasında ürünlerini sunan bir marka olarak distribütörlerimiz arasına Koyuncu Elektronik A.Ş.'nin dahil olmasının, geniş müşteri portföyü ve katma değerli çözümleri ile genişleyen ve büyüyen iş hacmimizi artıracağından eminiz."   

Koyuncu Elektronik Genel Müdür Yrd. Ali Yipelli ise "Koyuncu Elektronik olarak distribütörlüğünü üstlendiğimiz uluslararası markalara TP-Link markasını da eklemiş olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ülke geneline yayılmış bilişim ve elektronik güvenlik bayilerimiz, teknoloji perakende zinciri müşterilerimiz ve özellikle katma değerli projeler gerçekleştiren toplam çözüm sağlayıcı iş ortaklarımız sayesinde mevcut TP-Link başarısının çok daha üst seviyeye çıkarılması ve çeşitlendirilmesi için hep birlikte çalışacağız." şeklinde açıklama yaptı.

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