Microsoft'tan, Windows 10'a da Koronavirüs Ayarı

Yazılım devi Microsoft, Koronavirüs salgını nedeniyle, daha önce destek süresinin bittiğini ya da bitmek üzere olduğunu söyledi bazı Windows 10 sürümleri de dahil olmak üzere, çok sayıda ürününün destek sürelerinde değişiklik yaptı.