Microsoft'tan, Windows 10'a da Koronavirüs Ayarı

Yazılım devi Microsoft, Koronavirüs salgını nedeniyle, daha önce destek süresinin bittiğini ya da bitmek üzere olduğunu söyledi bazı Windows 10 sürümleri de dahil olmak üzere, çok sayıda ürününün destek sürelerinde değişiklik yaptı.

Microsoft, Destek Sürelerini Uzattı

Corona virüsü salgını nedeniyle birçok teknoloji firması, takvimlerini gözden geçiriyor ve önemli tarihlerde değişiklikler yapıyorlar. Bu firmalardan biri olan Microsoft, destek süresi bitişi ve hizmet süreleriyle ilgili değişiklikleri açıkladı.

Duyuruda öne çıkan nokta, Windows 10 sürüm 1809'un destek süresinin bitişinin 10 Kasım 2020'a alınmış olması. Değişiklikten önce bu tarih, mayıs ayının salı güncellemelerinin geleceği gün idi. Bu sürümün 'Education' ve 'Enterprise' ürünlerde 30 ay boyunca desteklendiğini, dolayısıyla bir sonraki mayısa kadar destekleneceğini söyleyelim. Windows Server sürüm 1809'un destek süresi de kasıma kadar uzatıldı.

Destek süresi uzayan güncellemeler bu kadarla sınırlı değil. Configuration Manager sürüm 1810'un destek süresi 27 Mayıs'tan 1 Aralığa uzatılırken SharePoint Server 2010, SharePoint Foundation 2010 ve Project Server 2010'un destek süresi, 13 Ekim 2020'den 13 Nisan 2021'e kadar uzatıldı. Son olarak Dynamics 365 Customer Engagement eski web istemcisinin kapatılma tarihi, aralık ayına kadar ertelendi.

Microsoft, değişiklik yapılan ürünlerin sadece bunlar olduğunu söylüyor. Daha önce destek süresinin biteceği duyurulan ve bu listede yer almayan Microsoft ürünleri, açıklanan tarihlerde emekliye ayrılacaklar.

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