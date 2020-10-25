Kozmonotlar, Uzaya Giderken Neden Yanlarında Silah Taşıyorlardı?

ABD Uzay Gücü (Space Force), 2018 yılında başkanlık emri ile kurulmasından bu yana pek çok mücadeleyle yüzleşti ama bunların hiçbiri uzayda yaşanmadı. Ancak uzayın – en azından Uzaydaki potansiyel varlıkların – stratejik kontrolü şu andaki yönetim için net bir öncelik taşıyor.
Her ne kadar uzayda silahlanma konusunda detaylı bir anlaşma bulunmasa da, uzayın potansiyel silahlandırılması, 2000'lerin başında birkaç ülkenin uzayda silahların tamamen yasaklanmasını önermesine sebep olmuştu. Çin ve Rusya bu anlaşma için bir taslak hazırlamış (Bush Jr. Yönetimindeki ABD görüşmelere katılmayı reddetmişti) ve Birleşmiş Milletler Dış Uzay Anlaşması (1967) kuralları nükleer füzeler ve toplu yıkım silahlarının (WMD) Dünya yörüngesine yerleştirilmesi yasaklanmıştı.
Ancak bu durum, geçmişte veya günümüzde insanların uzaya silah götürmelerini engellemiş değil.
Bunların çoğunun oldukça küçük silahlar olduklarını da belirtmekte fayda olabilir. NASA astronotları, 1970'lerden beri Uluslararası Uzay İstasyonu içerisinde Victorinox İsviçre Ordu Çakıları taşıyorlar. Diğerlerinin ise biraz daha tehlikeli olduğu söylenebilir. Örneğin kozmonotlar, uzun yıllar boyunca acil durum setlerinin içerisinde yiyecek ve su şişelerinin yanı sıra gerçek silahlar da bulundurdu.
Üstelik bu silahlar, sıradan sayılabilecek silahlar değildi. Kozmonotlar, Rus Soyuz programı için özel olarak geliştirilmiş TP-82 Sovyet maşat-silahlarını taşımaktaydılar.
Bu silah bir değil üç namluya sahipti. Namlulardan biri mermiler, biri av silahı fişeği, biri de işaret fişeği için görev alırken katlanabilir tüfek kundağı kürek görevi görebiliyor. Uçuş sırasında silah metal bir kutu içerisinde bulunuyordu ve her şey yolunda giderse bu kutu açılmıyordu. Silah, bir süre sonra da uzay aracı komutanına hediye olarak veriliyordu.
TP-82, 1982 ve 2006 yılları arasındaki tüm Rus uzay görevlerinde taşındı ve UUİ içerisine bile taşınarak Soyuz Taşınabilir Acil Durum Hayatta Kalma Seti içinde tutuldu. Bu sırada NASA astronotları da silah kullanmayı öğrenmekteydi. Ancak 2000'lerin ortasında bu silahın yerini çok daha kompakt olan Makarov 9mm yarı otomatik tabanca aldı.
Daha yakın zamanlarda ise, Amerika uzay gazetecisi, Rus ve Çin uzay programları uzmanı James Oberg'in söylediğine göre kozmonotlar bu silahtan vazgeçmiş durumdalar. Oberg'in söylediğine göre, silah hayatta kalma seti içerisinde resmi olarak bulunsa da, her uçuş öncesinde kozmonotlar bir araya gelerek bir oylama yapıyor ve fırlatma öncesinde silahı setten çıkartıyorlar.
Kozmonotlar, Uzaya Giderken Neden Silah Taşıyordu?
Bu silahların var olma sebebi ise, Soyuz Taşınabilir Acil Durum Hayatta Kalma Seti'yle başlıyor. Set, sadece silah depolamak için bir bahane değildi ve sıcak tutacak giysiler, halat ve benzeri diğer kullanışlı eşyaları barındırıyordu. Bu setin amacı, kapsülün planlanandan uzak bir noktaya inmesi durumunda kozmonotların vahşi yaşamda birkaç gün hayatta kalmalarına imkan sağlamaktı. Her ne kadar bu durum günümüzde çok olası olmasa da, anlatılana göre başlardaki kozmonotlardan ve ilk ay yürüyüşünü yapan kişi olan Alexei Leonov, bu setin ortaya çıkmasında önemli bir rol oynadı.
Leonov, geri dönüş aracının bilgisayarında yaşan bir hata ile 965 kilometre uzağa iniş yaparak Ural Dağları'nın ayılarla dolu bir bölgesinde iki gün ve bir gece geçirmek zorunda kalmıştı.
Yani uzay yolcuları, gezegen dışı bir savaş için hazırlık yapmıyorlardı. Ancak geri dönüş sırasında kendilerini düşman veya tehlikeli bir bölgede bulmaları durumuna karşılık savunma amaçlı silah taşıyorlardı.
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