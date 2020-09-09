Windows 10'da Bir Sorun Daha: Şimdi de Kendi Kendine Uyanma Sorunu

Windows 10 için en son yayınlanan isteğe bağlı güncelleme, bu kez de uyku moduyla ilgili bir soruna yol açtı. Neyse ki sorunun bir çözümü var.

Windows 10'da Kendi Kendine Uyanma Sorunu

Windows 10'lu bazı cihazlar, uyku modundan beklenmedik bir biçimde uyanma sorunu yaşıyor.

Sorunla ilgili şikayetler, isteğe bağlı Eylül 2020 güncellemesinin ardından gelmeye başladı. Windows 10 kullanıcılarına göre cihaz, uyku modundan kendi kendine çıkmakla kalmıyor, bazen uyku moduna geçmekte de sorun yaşıyor. Bir kullanıcı, kullanmadığı laptopunun bütün gece uyku moduna geçmediğini, sadece ekranının kapandığını söylüyor.

Rastgele uyanma sorunu daha önce de kendini göstermişti. Mayıs 2020 güncellemesinin ardından bazı kullanıcılar, benzer bir sorun yaşamıştı. Bu sorunun KB4568831 güncellemesiyle çözüldüğü söylenmişti.

Windows Latest'e göre sorunun kökünde "MoUSO Core Worker Process" bulunuyor. Siteye göre sorunu çözmek için Windows Update'in ayarlarını örneğin gece yarısı çalışmayacak şekilde değiştirmek yeterli oluyor. Microsoft ise henüz sorunla ilgili resmi bir çözüm sunmadı.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Taş Gibi Bilgisayar: Excalibur G780!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
10 Eylül 2020 A101 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Lenova tablet ve notebook imkanı
11 Eylül 2020 BİM aktüel kataloğunda kablosuz kulaklık, HP yazıcı sürprizi
Atiye 2. sezon için geri sayım! Atiye 2. sezon fragmanı yayında
Friends özel bölümünün çekimleri salgın nedeni ile yine ertelendi
Günün En çok Okunanları
Herkesin Merak Ettiği Telefon Xiaomi Redmi Note 9 Pro'yu inceledik!
Efsane Oyun Doom'u, Hamilelik Testinin Minik Ekranında Çalıştırdılar
General Motors, Nikola'nın yüzde 11 hissesini satın aldı! Şimdi ne olacak?
Orta Çağ'da Mezarlara Yüzüstü Gömülenlerin Gizemi Çözülmüş Olabilir
STM, NATO'ya İhtacatını ThinkTech ile Genişletiyor

 

 