Windows 10'da Bir Sorun Daha: Şimdi de Kendi Kendine Uyanma Sorunu

Windows 10'lu bazı cihazlar, uyku modundan beklenmedik bir biçimde uyanma sorunu yaşıyor.
Sorunla ilgili şikayetler, isteğe bağlı Eylül 2020 güncellemesinin ardından gelmeye başladı. Windows 10 kullanıcılarına göre cihaz, uyku modundan kendi kendine çıkmakla kalmıyor, bazen uyku moduna geçmekte de sorun yaşıyor. Bir kullanıcı, kullanmadığı laptopunun bütün gece uyku moduna geçmediğini, sadece ekranının kapandığını söylüyor.
Rastgele uyanma sorunu daha önce de kendini göstermişti. Mayıs 2020 güncellemesinin ardından bazı kullanıcılar, benzer bir sorun yaşamıştı. Bu sorunun KB4568831 güncellemesiyle çözüldüğü söylenmişti.
Windows Latest'e göre sorunun kökünde "MoUSO Core Worker Process" bulunuyor. Siteye göre sorunu çözmek için Windows Update'in ayarlarını örneğin gece yarısı çalışmayacak şekilde değiştirmek yeterli oluyor. Microsoft ise henüz sorunla ilgili resmi bir çözüm sunmadı.
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