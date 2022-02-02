Kripto Dünyasında Yeni Sürpriz: Facebook'un Kripto Girişimi Diem Satıldı!

Facebook'un kripto para girişimi Diem, kripto para bankası Silvergate Capital'e resmi olarak satıldı. Böylece Facebook'un kripto para hayalleri sona ermiş oluyor. Peki Diem'in geleceğinde neler var? Banka, Diem'in satın alarak ne yapmayı amaçlıyor?