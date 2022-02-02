Kripto Dünyasında Yeni Sürpriz: Facebook'un Kripto Girişimi Diem Satıldı!

Facebook'un bir zamanlar büyük hedeflere sahip kripto para girişimi olan Diem, resmi olarak - bir bakıma da olsa - sona erdi. Diem'in arkasındaki birlik tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, birliğin varlıklarının ve fikri mülkiyetinin Silvergate Capital'e satıldığı duyuruldu. Banka, proje için hisse senedi ve nakitten oluşan bir şekilde 182 milyon dolar ödedi. Silvergate, Diem'den satın aldığı varlıkların blok zinciri tabanlı bir ödeme ağı çalıştırmak için geliştirme, dağıtım ve operasyon araçlarını içerdiğini söyledi.
Diem, geniş bir para birimi ve devlet borcu karışımıyla desteklenen itibari paraya alternatif bir "stabil-coin" olmayı hedefliyordu. Ancak 2019'da Facebook tarafından başlatılan bu girişim, düzenleyici baskılar nedeniyle önemli bir süre durmak zorunda kaldı.
Sosyal medya devi Facebook'un 1,9 milyardan fazla aktif kullanıcısı olduğu göz önüne alındığında, Diem'in ABD doları için potansiyel bir tehdit olarak görülmesi tek sorun değildi. Kullanıcı gizliliği korumalarının eksikliğine ilişkin endişeler ve bunun finansal istikrarı bozabileceğine dair korkular, bir dizi aksilikle karşılaşan projeyi engelledi. Bir şekilde kabul görmesine yardımcı olacağı düşünülen, Libra'dan Diem'e yeniden markalama adımı bile işe yaramadı.
Proje, ilk olarak, Visa, Mastercard ve PayPal gibi önde gelen destekçileri tarafından sonu gelmeyecek gibi görünen incelemeler nedeniyle terk edildi. Ardından, kripto girişimlerini yöneten Facebook yöneticisi David Marcus, geçtiğimiz yıl şirketten ayrıldı.
Diem, projenin gelişmesine yardımcı olan geri bildirim için dünya çapındaki düzenleyicilerle görüştüğünü söyledi. Ancak CEO Stuart Levey, "Federal düzenleyicilerle yaptığımız görüşmelerle projenin ilerleyemeyeceği açıkça görüldü" dedi.
Marcus, Pazartesi günü gönderdiği bir tweet serisi ile belirli düzenleyicilerin davranışları konusunda duyduğu hayal kırıklığını açıkça olmasa da belirtti. Silvergate ise şimdiye kadar kripto para birimleriyle ilgilenen az sayıdaki geleneksel bankadan biri olarak öne çıkıyor.
San Diego merkezli banka, Facebook'un stabil-coin'ini çıkarmak için başlangıçta Diem ile ortaklık kurmuştu ve bu nedenle projeyi yakından tanıdığını söyleyebiliriz. Şimdi ise projeyi devralmayı ve bu yıl Diem'in bir başka yeniden markalaşması gibi görünen kendi stabil-coin yayımıyla yoluna devam etmeyi planlıyor. Yani Diem projesi şu an için kapanmış gibi görünse de, başka bir isimle ve yeni bir sahiple yola en baştan çıkmaya hazırlanıyor.
Silvergate CEO'su Alan Lane Pazartesi günü CNBC'nin "Mad Money" sunucusu Jim Cramer'e "Bunu son birkaç yılda geliştiren Facebook mühendisleri gerçekten birinci sınıf mühendisler" dedi ve ekledi: "Geçtiğimiz yıl Diem ile çalışıyorduk ve ekibi çok iyi tanıma imkanını bulduk. Temel olarak dizginleri ele almak ve umarım bu yıl içinde piyasaya bir stabilcoin getirmek için daha heyecanlı olamazdık."
Lane'in söylediğine göre Silvergate'in amacı, dolar gibi varlıkları rezerve etmek için sabitlenmiş olan stabil-coin'lerin günlük kullanımını genişleterek, çoğunlukla kripto ticaretinde kullanıldığı mevcut senaryodan çıkarmak: "[Amacımız] Fırsat gördüğümüz yerde, insanlar tarafından ödeme yapmak için kullanılabilecek bir stabil-coin yaratmak."
Silvergate'in Diem'in varlıklarına ne kadar değer verdiği sorulduğunda Lane, "Ödemeler ve havale için blok zinciri teknolojisini kullanmayı düşündüğümüzde potansiyel değerin çizelgelerin dışında olduğunu düşünüyoruz" dedi ve ekledi: "Bu, bitcoin'in orijinal vaadine benziyor, ancak insanlar bitcoinlerini tüm bu oynaklık içerisinde harcamak istemiyor. Ancak blok zincir teknolojisi mevcut ve Silvergate tarafından verilen bir stabil-coin'in sağlayabileceği şeyin bu olduğunu düşünüyoruz."
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