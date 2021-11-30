Kripto Para Madencileri, Bir Ülkenin Elektrik Şebekesini Çökertmek Üzere!

Kripto para madenciliği büyük miktarda enerji tüketiyor ve bu da şu sıralar Kazakistan'da önemli bir krize yol açmış durumda. Financial Times'ın haberine göre ülkenin elektrik şebekesi operatörü KEGOC, yüksek taleplerin ekim ayında 3 santralde kesintilere sebep olduğunu söylerken, bu sebeple ülkede kayıtlı olan 50 kripto para madencisinin enerjisinin sınırlandırılabileceği ifade ediliyor.
KEGOC tarafından yapılan açıklamaya göre, normalde yıl boyunca yüzde 1 ya da yüzde 2 oranında gerçekleşen tüketim artışı bu yıl tam yüzde 8 seviyesine kadar artış göstermiş durumda. Bu da ülkenin enerji ihtiyacının zaman zaman karşılanamamasına ve bazı bölgelerde kesintilerin yaşanmasına sebep oluyor.
Peki, Kazakistan'ın enerji tüketimi neden bu denli arttı? Bunun arkasında Çin'in mayıs ayında aldığı kararın etkisi olduğu düşünülüyor. Çin, mayıs ayında kripto para madenciliğini yasaklamıştı. Bununla beraber ülkedeki pek çok kripto para madencisinin bu çalışmalarını Kazakistan'a taşıdığı tahmin ediliyor. Kazakistan'ın enerji maliyetinin Çin'e göre daha ucuz olması da kripto para madencilerinin işine gelmiş gibi.
Ülkede kayıtlı kripto para madencilerinin enerji ihtiyacının sınırlandırılması gündemdeyken, bunun yanı sıra elektrik kesintilerinin telafisi için Rus enerji şirketinden de destek aranıyor.
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